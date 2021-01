¿Está de novia? Emilia Mernes aclaró su situación con Neymar

La reconocida cantante Emilia Mernes conoció a Neymar en Miami cuando éste la invitó a uno de sus partidos. Hace unos días. Mernes se fue con su amigo Lizardo Ponce a Brasil para celebrar el cumpleaños del futbolista. Desde allá. Lizardo salió al aire en “La Previa del Cantando” y enfocó a la artista de manera sorpresiva. La cantante lo llamó, y el conductor no dudó en mostrarla. “La vamos a sacar al aire. ¡Bienvenida, Emilia Mernes”, dijo en directo Ponce.

Tras presentarla ante el público, Lourdes Sánchez, sin dar vueltas preguntó: “Emi, ¿estás de novia con Neymar?”. La cara de la modelo argentina fue visualmente incómoda y respondió: “No, chicos. ¿Qué dicen? Ay no, me pone horrible esto. Chau, los quiero”. Hace tan solo unos días, Yanina Latorre afirmó en “LAM” que lo que unía a la ex Rombai con el brasileño era únicamente el sexo.

“Tienen un vínculo sexual hace un año. No es una relación formal”, lanzó Latorre. La compositora compartió una nota para la revista Gente donde afirmaba que no había encontrado el amor todavía y que tampoco lo estaba buscando: “La cuarentena no ha sido buena para mí y la respeté muy bien. Ya llegará el amor y no estoy en búsqueda de nada. Acepto propuestas”.

En los últimos días del año 2020, el astro del fútbol organizó una fiesta multitudinaria, por la cual fue duramente criticado y donde asistió la cantautora. Pero no solo este festejo llamó la atención de sus seguidores, Neymar compartió un video bailando con Emilia, lo que encendió las redes. Ambos se siguen en Instagram y comparten, con frecuencia, diferentes posteos en la red social. ¿Se vendrá una declaración pronto?

¿Qué hay entre Neymar y Emilia Mernes?

La supuesta amistad entre el brasileño y la joven de 24 años comenzó en las redes sociales, donde ambos compartían emoticonos e historias. Uno de los más comentados fue cuando Neymar le respondió una imagen en su Instagram con emojis de corazones en los ojos. A lo que ella contestó con un corazón flechado. Esta interacción no pasó desapercibido entre los seguidores de ambos, que aún siguen esperando una confirmación por parte de ellos.