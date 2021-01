La palabra de Flor Torrente ante los rumores de embarazo

Flor Torrente se fue a vivir con su pareja, Guido Iannacio, el productor musical que conoció en su paso por el “Cantando 2020”. Tras este gran paso por la pareja, empezaron a surgir rumores de que los enamorados estarían en la dulce espera. En las últimas horas, Torrente compartió una serie de historias de Instagram, donde desmentía rotundamente esta situación.

“Buen día, seres de luz, no estoy embarazada. Si tengo panza, es de pan dulce, de morfar como un chochán, de felicidad, de alegría, de fiestas, de Navidad, de Año Nuevo y de todo lo que se puedan imaginar. Por suerte, este mensajito que me dejan a cada instante todos estos seres humanos de ´¿estás embarazada?´, ´¿tenés panza? No. Es panza de felicidad, se las presento”, aclaró la hija de Araceli González.

Una de las seguidoras la modelo respondió a su historia, indignada: “¿Panza? Estoy cansada de que la gente se dedique a mirar los cuerpos, a buscarles el defecto (si es que tener panza es un defecto) y para colmo comentarlo. Yo solo veo la felicidad que emana de tus poros”. Flor, lejos de ignorar su reacción, la visibilizó y le respondió públicamente: “¡Claro que sí, reina! Basta de estereotipos. Personas. Aparte, ¿qué es panza? ¿qué está mal de eso?”.

La joven de 32 años quiso finalizar su descargo con una declaración: “Perdón que siga con este tema, no es solo buscar el defecto. Es, claro, que porque uno tiene una pareja y se muda con esa persona y tienen animales, ¿lo que sigue es un bebé? No, un niño se busca, un niño se desea, un niño se ama en el momento que es”. A pesar de este fuerte descargo, Flor Torrente se muestra feliz en su vida con Guido.

La convivencia de Flor Torrente con su novio

La pareja hizo pública su convivencia los primeros días de este año. “Hola 2021, aquí nosotros te abrazamos con mucho amor desde nuestra casita hermosa. Mood: Siendo muy Felices (no importa cuando leas esto). Nos amo pipo”, posteó, con júbilo la actriz en su cuenta oficial de Instagram. Durante el último año vivió, en aislamiento tras contraer coronavirus, en la casa de su mamá Araceli González.