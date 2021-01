¡Se prendió fuego! Luciana Salazar demandará a Connie Ansaldi por lo que le dijo en Twitter

Ana Rosenfeld, abogada de Luciana Salazar salió a hablar en “Los Ángeles de la Mañana”, para decir que la modelo demandará a Connie Ansaldi ante la justicia, por todo lo que dijo de ella en Twitter. En medio del cruce, Connie le escribió públicamente las palabras “desquiciada” y “gato”. Este hecho, podría complicar a la panelista en una posible demanda por calumnias e injurias.

“Entiendo a Luciana. Anoche hablé con ella. Me empezó a escribir. Ahí miré y profundicé técnicamente”, relataba Ana. Y añadió: “Hay dos palabras que verdaderamente la afectan. A ella y a cualquier mujer. La palabra desquiciada y gato son dos palabras que ofenden y humillan”. Ansaldi no se quedó callada y contestó: “Si me va a demandar por la palabra desquiciada, le van a hacer una pericia a ella y no la va a pasar”.

La abogada volvió a contraatacar y lanzó: “Desquiciada para que vos lo digas tenés que tener una constancia que acredite que no está en su sano juicio”. Pero, ¿qué paso para que acabarán asi? Todo comenzó después de un reclamo que le hizo Luciana a Connie por sus dichos sobre lo ocurrido con Martín Redrado. “No están bien. Partamos de esa base. Todo el descargo que hizo el otro día al aire. Hasta que entendí de quién estaba hablando, no tenía ni pies ni cabeza”, arrancó a opinar la actriz.

Y agregó: “Me reía al ver la cara de los de alrededor que la estaban escuchando. La verdad es que no es gente que esté bien o en sus cabales. Nadie expone a una niña a esto. A nadie con dos dedos de frente se le ocurre hacer algo así”. Dichas palabras enfurecieron a Salazar y la llevaron a publicar en Twitter una serie de capturas de pantalla de momentos en los cuales, la penlista la halagaba públicamente y escribió: “¿Qué te paso Connie Ansaldi? ¿la desquiciada soy yo, o vos?”.

El escándalo de Luciana Salazar y Connie Ansaldi

“Que pasaste de decir que yo era lo más y que me adorabas, a decirme barbaridades públicamente. Me empezaste a agredir de la nada desde que empecé a hablar de política. Te metiste en la grieta vos sola, una pena”, finalizó su descargo la modelo. Su respuesta, también a través de Twitter, fue lo que hizo a la mamá de Matilda explotar y tomar la determinación de denunciarla.

“Desquiciada fuiste siempre. Pero antes eras un gato simpática que no le hacía mal a nadie. ¡Y yo amo a los gatos! Cuando te metiste como operadora, me empezaste a caer como el OGT”, le contestó Connie Ansaldi en su cuenta oficial de Twitter. ¿Cómo acabará esta guerra mediática?