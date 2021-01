¡Separada! “Jujuy” Jiménez aclaró que no está de novia con Jerónimo del Carril y habló de Del Potro

“Jujuy” Jiménez confirmó hoy su relación con el polista Jerónimo del Carril en el programa “Informados de todo verano”. “No estoy de novia”, aclaró la modelo. Contó que nunca estuvieron en pareja, aunque sí compartieron varios momentos juntos. “Estoy soltera. Para ser novio no basta con un posteo en Instagram. Nos estuvimos conociendo. Tengo la mejor con él y su familia. Pero no estamos de novios”, reveló Sofía.

Y añadió: “Viste como son los polistas, que viajan un montón. Yo estoy enfocada en esto (hablando de la conducción). En este momento elijo estar sola”. También se le preguntó por los rumores de su romance de su expareja Del Potro y Pía Slapka. “No tengo nada para decir con respecto a esto. La relación con Juan ya la terminé. Le deseo siempre lo mejor”, expresó Jiménez, tratando de evitar el tema.

Sus compañeros le volvieron a preguntar por Jerónimo. Esta vez quisieron saber por qué había borrado publicaciones, donde salía con Del Carril, insinuando que “había elegido borrar” algunas. “A veces no tomo la dimensión del alcance de las redes sociales. Las subí y ¡ya! Estaba re bien, pero no de novia”. Tras estas respuestas tan contundentes con respecto a su soltería, Luis Ventura le lanzó la pregunta que nadie se animaba hacer: qué debe tener un hombre para enamorar a “Jujuy” Jiménez.

La vida amorosa de “Jujuy” Jiménez

“La clave es la personalidad. Que sea fuerte. Que se imponga. Que tenga una linda sonrisa. Que sea alto también me encanta”, se sinceró la mediática. Sin embargo, el periodista quiso ir más allá y le consultó si en algún momento sintió que había competido con Susana Giménez por un hombre. “Nunca llegué a competir con Susana por Juan Martín. Si estás hablando de él. Que yo sepa, no. Eso fue previamente. Se quieren mucho. Siempre tuvieron buena onda. No hubo conflicto”, contestó la joven de 29 años.

Durante esta semana “Jujuy” ya había sido noticia tras grabar a un hombre que la acosaba por la calle. Nerviosa con la situación, la comunicadora social decidió grabar lo que ocurría en una de sus historias de Instagram. “Perdón, pero hay un señor a mi derecha que me está acosando. No, no, no es que me está acosando, pero me está persiguiendo. No sé si mostrarlo o no. Miedo me da. ¡Ay, que se vaya!”. Mientras le hablaba a la cámara, el señor continuaba mirándola. “Ahí se fue”, comunicó a sus seguidores, aliviada.