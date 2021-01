Tyago Griffo se mostró preocupado por la salud de su mamá

Esta noche, Tyago Griffo lo dio todo en la pista del “Cantando 2020”. Su pareja fue Lissa Vera e interpretaron la canción “Vuélveme a querer”, de Cristian Castro. El artista no pudo disimular que se siente preocupado por la salud de su madre Gladys “La Bomba Tucumana”. “Unos días medios raros. Dimos negativo. Mamá está cansada”, reconoció Tyago.

Y añadió: “Con un poco de dolor de cabeza, nada más grave que eso. Está bajoneada, no está acostumbrada a estar sola. Ella se cuidó todo el tiempo, pero no lo maneja nadie. Está triste por eso, que se dio en esta recta final”. No es la primera vez que Griffo habla sobre el estado de salud de su mamá.

Esta misma semana lo hizo también en el programa “LAM”, donde sacó a la luz que su madre se sentía deprimida por su aislamiento, dato que ella ya había adelantando en un audio que mandó a Ángel de Brito: “Acá estamos, muy decaída. Estoy muy decaída. Mi hijo dio negativo, te lo digo. Ay Dios mío, esto es muy feo, es muy feo, por favor que la gente se cuide. Es feo, horrible, horrible”.

El estado ánimo de Gladys “La Bomba Tucumana”

El hijo de Gladys, entró al aire en “Los Ángeles de la Mañana” luego de pasar el audio de su antecesora y, De Brito quiso saber su opinión al respecto. “Mandale un beso a Gladys, recién pasamos un audio de ella. Está muy triste, y un poco asustada me parece ¿no?”. “Sí, más que nada, para mí es una cuestión de que está aislada, está sola, y juega mucho la cabeza en ese punto también”, contestó el participante del “Cantando 2020”.

Tras esta introducción, Maite Peñoñori quiso indagar un poco más: “¿La mandaron a un hotel Tyago, dónde está?”. Tyago Griffo respondió con franqueza: “No, está en un departamento donde ella está parando desde hace un tiempo. Está ahí y estamos en comunicación. Pero sí, la verdad que está como triste, es un bajón”.