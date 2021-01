Vecinos y policías empujan ambulancia sin arranque de Coneta

En el video que publica El Aconquija se puede ver al personal de salud y la policía empujando la ambulancia de Coneta porque no tiene arranque. La falta de mantenimiento de las unidades es un viejo pedido de la comunidad pero la ambulancia llegó a salir sin frenos en el marco de un código rojo. ¿Si la ambulancia causa otro accidente, quién se hace cargo? Además, es normal que no tenga aire acondicionado, un martirio para enfermeros y pacientes con el calor que hace Catamarca.



Arriba de la ambulancia van el chofer y la enfermera camino a una urgencia. Los que empujan la combi son vecinos y la policía que por casualidad pasaba por ahí. Siempre la misma historia con la ambulancia de Coneta, asiste a los accidentados siendo ella misma un peligro en la ruta y en la calle. Estuvo sin freno, el consejo desde arriba era que el chofer “use el freno de mano” hasta que se le pueda hacer el mantenimiento. Trascendió que la coordinador Marcela Arréguez se cansó de hacer notas al Ministerio pero la respuesta siempre fue la misma: “no hay presupuesto”.



Un ex chofer grabó el momento vergonzoso para la ministra de Salud, Claudia Palladino, y el Gobernador Raúl Jalil pues el personal sanitario no puede trabajar en estas condiciones y la comunidad no se merece esta desidia oficial en medio de la pandemia por el covid-19 que mantiene en vilo al mundo. La amenaza al personal para que no se den a conocer estas deficiencias del sistema sanitario también es común, quién lo grabó es un jubilado. Si un día sucede un accidente con la ambulancia ¿quién se hace cargo? ¿El seguro? En estas condiciones, difícil.



La gente no deja de pronunciarse y renegar con las autoridades por este tema. Los directivos justificando la inoperancia de más arriba y los jefes de la primera línea diciéndole al Gobernador que está todo bien en el interior. Esa falta de comunicación eficiente que no escucha al trabajador raso hace que la basura se esconda debajo de la alfombra, algo que no se puede hacer eternamente porque la realidad se impone. Si no era el ex chofer o un ex enfermero algún vecino de seguro hubiera grabado el mismo video con su teléfono.



La ministra Palladino debe tomar nota de estas imágenes que se viralizan en minutos por la gravedad de la situación en tanto el Primer mandatario catamarqueño también tendría que anoticiarse y hablar con el personal sanitario o los efectivos policiales cuando visita una zona para no irse con la idea falsa de que no falta nada. Casi toda la comunidad de Coneta sabe lo que sucede menos los funcionarios y dirigentes del partido político de turno. El fanatismo por encima de la salud de comunidad.