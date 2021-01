¡Ya no esconde nada! Lali Espósito fue vista de nuevo con el director de “Sky Rojo”

Tras tres años de relación con Santiago Mocorrea, Lali Espósito sorprendió sus a fans a fines de septiembre anunciando que se había separado. Fue una noticia triste para mucho de sus admiradores. No obstante, la artista fue vista poco después con David Victori, el director de la serie “Sky Rojo”, donde trabaja Mariana. Se filtraron unas fotos donde se los veía muy acaramelados y esto, alimentó los rumores de un supuesto romance entre ellos.

En el día de ayer, la cantante patinó en el famoso Parque del Retiro de Madrid, junto a una de sus compañeras de trabajo y David. Este hecho, meses después de que se los relacionara sentimentalmente, dio el aviso a sus seguidores, que se preguntan si existe algún romance entre ellos. Y si es así, cuál es la razón por la que no lo blanquean, cuando se les ha visto en repetidas ocasiones juntos.

En una nota con Teleshow, la actriz se animó a hablar sobre el tema: “David es un gran amigo. Nos queremos mucho, nos llevamos muy bien. Es lo más, es un genio. ¡Qué manía la de la sociedad de ver dos personas normales, pasándola bien, y ya casarlos y hacerles cuatro hijos!”. Tras esta declaración, Espósito fue tajante en cuanto a su relación con su amigo Victori.

Los rumores que vinculan a Lali Espósito con su director

Aclaró, de manera contundente, que no está de novia. “El titular es: ¡El nuevo novio! ¡Pero me muero! ¿Una vez que estoy soltera y ya me encajan otro novio? ¡Escuchame una cosa! Uno no puede estar en paz. Olvidate, no. Somos amigos, somos compañeros. Y él es lo más. Por supuesto que nos queremos y no lo voy a ocultar. Esto sería una estupidez. Vivimos nuestro momento actual con mucho cariño. Pero somos personas que estamos libres”, se sinceraba la joven de 29 años.

Y añadió: “Yo vengo de una relación que fue muy hermosa y que llevó sus años también. Estoy haciéndome cargo, realmente, de un momento muy lindo personal. Mío sola. Y eso es piola. Con mucho respeto a mi relación anterior y a la gente que conozco acá ahora… Y con la que me puedo llevar bien y puedo vivir cosas bonitas. Uno quiere ser lo que quiere ser y está bien ir por ese camino. Creo que es mi madurez natural, la vida y el ir creciendo, lo que me colocó en un lugar en el que puedo verbalizar mejor lo que pienso”.