Agustín Sierra le contestó a Charlotte Caniggia luego de que esta le dijera “acomodado”

Agustín Sierra ha sido, durante el año 2020 una de las figuras públicas más famosas, debido a su participación en el “Cantando 2020”. En este contexto, Charlotte Caniggia lanzó una fuerte declaración contra él cuando aún continuaba como participante del certamen. Cachete no se quedó callado y dijo todo lo que pensaba de su excompañera. Esta lo había tachado de “acomodado” ante la producción del programa. Esto pareció ofender mucho al concursante, que no tardó en dar su opinión.

“¿Acomodado de qué si no conozco a nadie, ni conozco al Chato Prada, ni a Fede Hoppe? Eso lo dijo Charlotte como estrategia. Pero es parte de este gran show que se digan esas cosas”, comenzaba a expresar Sierra en una nota radial transmitida por La Once Diez. “Yo me río, es parte del show. Hay gente que te apoya y quiere que ganes. Y hay gente que dice que soy un perro, que se llama ´Cantando´, que me vaya y no aparezca más”, añadió.

Además se hizo cargo de sus errores en el concurso: “Yo entiendo que soy el peor a nivel local de los que quedamos. Pero también es un reality, y la gente demuestra que nos apoya y que quiere que sigamos, así que estaremos hasta que la gente lo decida”. El joven de 30 años relató como vivió este ciclo que lo marcó tanto: “Me costó al principio, salía medio tímido, vergonzoso. Pero traté de olvidarme de que canto mal y llevar toda mi impronta de actor, de los shows, del escenario, de lo que aprendí”.

Cerró el programa expresando cómo se ha tomado su trabajo y el contacto con la gente. “Trato de ser lo más auténtico posible y creo que eso hizo que el público empatice conmigo. Y que noten que partiendo de no saber nada, a lograr alguna canción y demostrar que con trabajo, perseverancia, un buen equipo y trabajo con mucho cariño, también se puede lograr”, concluyó Agustín Sierra.

Hace unos días, el ex Casi Ángeles ya había sido noticia tras contar en el programa de “LAM” cómo está su relación con Stéfano de Gregorio tras el escándalo que hubo hace unos meses con Nico Vázquez. “No me peleé, hablamos. Nos dejamos un tiempo. Hay que darle tiempo a las cosas. Ayer me dijeron que me había dejado de seguir”, expresaba el presentador argentino.