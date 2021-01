Bajaron a Cinthia Fernández de la obra: el productor salió a hablar

Cinthia Fernández estaba apunto de abrir el telón en la obra “Mentiras inteligentes” hasta que la bajaron, tras el escándalo con Fede Bal, que asistió a una fiesta clandestina en Mar del Plata. Luego de exponer su incomodad ante los medios de que no se sentía cómoda de ensayar con él porque consideraba que no había guardado suficientes días de aislamiento, el productor la bajó de la obra.

“Están violando el protocolo porque quieren estrenar”, lanzó la panelista en “LAM”, indignadísima por haber sido expulsada del show. Alberto Raimundo, el productor teatral que tomó la decisión, habló en el programa con Andrea Taboada sobre la polémica salida de Cinthia y hasta expresó que la joven ya tiene reemplazo. La que sucederá a Fernández en su rol será Lula Rosenthal, la pareja del “Cantando 2020” de Miguel Ángel Rodríguez.

“Te cuento que fui yo quien llamó al abogado y César Carozza te lo puede decir. Yo lo llamé para arreglar la desvinculación. Nos pusimos de acuerdo en la parte económica. Nos pusimos de acuerdo en todo con el abogado, sin ningún inconveniente. Yo estoy tranquilo de la determinación que tomé”, expresó el productor en un audio enviado a Taboada que transmitió en vivo.

Cinthia Fernández quedó afuera

Y agregó: “Federico Bal se hizo el hisopado, lo presentó a la producción y presentó el certificado médico, de la médica que lo atiende. Miramos los protocolos y entendimos, vimos, que él ya se podía incorporar. Pero Cinthia Fernández dice que no, esa es la interpretación de ella. La producción tiene otra interpretación. Y el que decide soy yo y decido desvincularla porque creo y entiendo que la relación está desgastada y no se puede continuar de esta manera”.

De manera firme y contundente, Alberto finalizó con una filosa declaración: “Ella despotrica mucho contra la producción y no me gusta. Yo no soy mediático. Con lo cual tomo esta determinación y pongo punto final a este tema”. ¿Será el final definitivo de esta guerra mediática?