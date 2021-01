Belichos hipócritas y desagradecidos

Si salía bien, lo capitalizaba “Telchi” Ríos. Si algo salía mal, era simple, el intendente le echaba la culpa a otro y listo. Al principio, la medida de abrir sin controles, según dijo Ríos, fue todo un “éxito”, incluso el jefe comunal “felicitó” a los jóvenes belichos por la conducta. Cuando se complicó y estalló el Covid-19, “Telchi” optó por salvarse y mandar al frente al Gobierno provincial. Los costos sanitarios de la joda en Belén que, aun con casos en aumento, seguía de joda.



“Muchos deben estar preguntándose quiénes son los responsables de la apertura y creo que ustedes son conocedores de las directivas que vinieron a nivel provincial”, afirmó el intendente de Belén, Daniel “Telchi” Ríos a la prensa local creyendo que el audio que publica hoy El Aconquija en la presente nota quedaba intra-muro. Muchos intendentes creen que pueden decir una cosa en su pueblo y otra en la capital, viven en el pasado, se quedaron en la era de la TV blanco y negro.



Con sus declaraciones, Ríos reconoce que no tenía opciones, es un empleado de Jalil. Se debía hacer los que mandaba Provincia. Al diablo con la “autonomía”, que, además, trata a los belichos de ignorantes, pues municipios vecinos tomaron otras medidas, totalmente contrarias. Para ser honesto, Ríos debería haber dicho que el supuesto “éxito” (cuando aún no se conocían los casos confirmados de coronavirus) también era mérito únicamente del Gobernador.



Como si fuera poca traición eso con la ministra de Salud, Claudia Palladino, y el Primer mandatario provincial, Telchi no quiso quedar solo y la pegó en la responsabilidad política a la titular del COE. “Nos llamaron para la apertura del turismo, a mí y a la directora del COE Belén”, expresó el jefe comunal sintiéndose observado por los presentes como chico que rompió algo en la casa. Le faltó decir “yo no fui” o “nosotros no fuimos” pero suena igual a “ellos fueron”.



Y agregó: “Sin duda el riesgo estaba latente por la gran cantidad de personas que vinieron”, manifestó Ríos haciendo cargo a la comunidad en general. Si “ustedes” sabían que podía haber un estallido de casos, ahora no se quejen, es más, es muy probable que por culpa de muchos belichos irresponsables se haya multiplicado el virus de tal forma que en este momento no sepamos dónde está y por tanto aceche en todas partes. ¡Farsantes echándole la culpa a Telchi!



Claro, después del estallido de casos se anunció que se “reforzarían los controles” y se reiteró el pedido a la comunidad belicha de usar barbijo y mantener la distancia. Es decir que, no solo Ríos no tiene ninguna responsabilidad sino que además Telchi será “la solución”. Una vez que todo esto pase, sería bueno que tengamos memoria y ninguno se olvide de reconocer estos enormes esfuerzos oficiales, ¡manga de hipócritas desagradecidos!



Por Juan Carlos Andrada

Especial para El Aconquija