¡Destruida! Gladys “La Bomba Tucumana” cuenta cómo vive su aislamiento tras dar positivo de coronavirus

Gladys “La Bomba Tucumana” se tornaba como una de las finalistas del “Cantando 2020” cuando dio positivo de coronavirus y tuvo que abandonar el reality. La artista lleva más de una semana contagiada, pero quiso hablar en el programa “LAM”. Se quebró en vivo. “Hoy estoy con dolor de cabeza pero ayer tuve fiebre, que no había en estos días… Ahora cuando me agarra me meto a la bañera”, relataba Gladys.

Y añadió: “Hoy aparentemente estoy un poco mejor, pero con dolor de cabeza. Ya llevo muchos días, 8 días es mucho, o no, no sé”. La mediática se mostró emocionada al hablar de cómo está llevando la competencia del “Cantando 2020” su hijo, Tyago Griffo, quien era su compañero en el reality. “Me gustaría estar bien para poder volver a cantar. Me dio tanto dolor pero me pone feliz que Lissa lo acompañe a mi hijo. Mi hijo es tan hermoso. Como canta él de bien. Hace lo que quiere con su voz y es tan bueno. Me emociona verlo y hablar de él”.

Tras decir estas palabras, “La Bomba” se quebró recordando la participación de Griffo la noche anterior: “Me encantó verlo anoche. Me sentí rara, pero nada…”. Una vez que la comunicación se cortó y la emisión volvió al estudio, Ángel de Brito amplió la información que venía contando la artista: “Gladys está mal, les venía contando. La soledad es lo que más le afecta y el no poder estar en su trabajo, porque estaba llegando al final”.

Y agregó: “Está a unos pasitos y se queda afuera. Más allá de que Tyago canta genial. Más allá que Lissa la esté suplantando, los días le darían para volver recién el 13 de enero. Pero además hay que ver si se puede cantar”. No es la primera vez desde que la argentina está aislada que se manifiesta públicamente la preocupación por su estado de salud. Hace tan solo unos días, su hijo Tyago se dejó ver reflexivo en su show.

“Unos días medios raros. Dimos negativo. Mamá está cansada. Con un poco de dolor de cabeza, nada más grave que eso. Está bajoneada, no está acostumbrada a estar sola. Ella se cuidó todo el tiempo, pero no lo maneja nadie. Está triste por eso, que se dio en esta recta final”, relató el hijo de Gladys “La Bomba Tucumana”.