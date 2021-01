Dólar: el blue cerró la primera semana del año con un retroceso de $5

El Dólar blue subió un peso este viernes hasta alcanzar los $161, de esta manera, cerró la primera semana del año con un retroceso de $5. A fin de 2020 se vio su mayor valor en seis semanas. En el Banco Nación, el billete minorista se mantuvo en los $90 sin variantes. Por otro lado, el Banco Central cortó una racha de 18 ruedas consecutivas con saldo positivo por su intervención en el mercado.

El Dólar contado con liquidación en Argentina y el MEP o Bolsa operaron en alza durante la mayor parte de la rueda en los $147. Sin embargo, al igual que en numeradas ocasiones del último trimestre, las ventas oficiales lograron reducir ambas en los $145. Mientras tanto, el mercado aguarda novedades en las negociaciones del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El Dólar solidario que incluye el Impuesto PAÍS del 30% y el tributo a cuenta de Ganancias del 35% comenzó el año con la mayor alza semanal vista desde octubre. El billete terminó cerca de los $150, mientras tanto, los tipos de cambio financieros subieron cerca de $7 en el mismo periodo. En el Banco Nación, el billete minorista sin atributos, se encontró nuevamente a $90.

El billete paralelo o blue aumentó un peso este viernes 8 de enero llegando a los $161. De esta manera, la brecha con el oficial mayorista traspasó el 90% hasta encontrarse en el 89,1%. Este valor es alto, pero aún se encuentra lejos del techo de 150% que se observó a mediados de octubre del 2020. En el mes de octubre del 2020 el billete tocó un pico de $195, luego comenzó su baja.

Desde el 2 de diciembre de 2020 que el Banco Central no vende dólares en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Hasta la rueda de ayer presentó una posición neta compradora superior a los u$s 600 millones. Las reservas de la misma entidad el jueves subieron u$s 13 millones hasta alcanzar los u$s 39.555 millones. Por lo general, en enero se revierte la tendencia alcista que se ve en diciembre.