¡Enojadísimo! Ángel de Brito se molestó con Tyago Griffo: “Está eliminado del Cantando”

Ángel de Brito aprovechó la emisión en “LAM” para lanzar un palo a Tyago. ¿Por qué? El hijo de Gladys “La Bomba Tucumana” fue invitado al programa “Los Ángeles de la Mañana”, pero apareció tarde porque se quedó dormido. Sin embargo, de un momento a otro fue como si nada. Cuando el joven argentino llegó, el presentador no se la dejó pasar. Cuando De Brito presentó a sus dos invitados, Miguel Ángel Rodríguez y Lula Rosenthal, y le tocó presentar a Griffo dijo: “Hola Tyago nuevamente”.

Enseguida comenzaron las gastadas. “¿Dónde está? ¿Tyago no vino? Ah, se acaba de despertar, tenía que venir y recién se acaba de despertar. Muy bien, está eliminado del Cantando, le anunciamos desde ahora, quedó afuera por decisión de la producción”, expresó el conductor, enojado. El animador fue firme en su postura: “Afuera… ¿Nos plantó Tyago Griffo, se quedó dormido?”.

“Más boludo no se consigue, ¿no?”, lanzó Ángel, ante las risas de las panelistas del ciclo. Anoche el hijo de Gladys la partió en la pista del “Cantando”, junto a Lissa Vera, donde interpretaron la canción “Vuélveme a querer” de Cristian Castro. En el certamen, Santiago se mostró preocupado por la salud de su mamá que tiene coronavirus. “Unos días medios raros. Dimos negativo. Mamá está cansada”, expresó.

Y agregó: “Nada más grave que eso. Está bajoneada, no está acostumbrada a estar sola. Ella se cuidó todo el tiempo, pero no lo maneja nadie. Está triste por eso, que se dio en esta recta final”, agregó el hijo de “La Bomba”. Cuando Gladys dio positivo de covid-19 se especuló mucho sobre si su hijo continuaría o no en el “Cantando 2020”, pero tras hacerse el hisopado y tener como un resultado negativo pudo volver a la pista.

Aunque no pasa por este difícil momento solo, ya que lo acompaña su novia Azul, una joven de 25 años. Hace años que están juntos, pero siempre han mantenido un perfil bajo hasta el mes de diciembre pasado que dieron una nota para “LAM”: “Estoy muy nerviosa”, confesaba la novia de Griffo. “¿No sos modelo?”, le preguntaron. “Trabajé como modelo con Ricardo Piñeiro, pero hace muchos años… soy tímida”, confesó.