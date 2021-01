¡Fue con todo! Yanina Latorre no se calló ante la acusación de Pablo Duggan

Yanina Latorre hace días que está muy activa en las redes sociales debido al viaje que hizo con su familia a Miami. Sorprendió a todos sus seguidores cuando contó que su mamá, Dora tenía turno para vacunarse contra el covid-19. Además, Yanina filmó todo el proceso y lo posteó en su cuenta oficial de Instagram. Latorre se mostró feliz frente a lo que estaba sucediendo, pero hubo alguien en especial a quien no le gustó mucho esta exposición.

Pablo Duggan se pronunció públicamente en contra de la periodista: “Rosenfeld y Yanina Latorre, excelentes representantes de la inmoralidad de cierta parte de la clase acomodada Argentina. Ir a vacunarse a Miami es lamentable por varios motivos”. La periodista se puso en comunicación con “Los Ángeles de la Mañana” e hizo un fuerte descargo.

Tras enterarse de que Duggan la trató de “ilegal” e “inmoral”, no dudó en notar su enojo: “Está mal de la cabeza Pablo Duggan. Yo laburé con él y un día se volvió ultra K, no sé quién le lavó el cerebro. Qué poco responsable que un tipo que es comunicador social me trate de inmoral y de ilegal. ¿Cuál es la parte inmoral ir a vacunar a mi mamá de 80 años? ¿cuál es la parte de la ilegalidad? Si lo hace en un link, con el gobierno americano, con el pasaporte de mi madre”.

Amalia Granata, que se encontraba como invitada en el programa, se sumó a la charla y quiso remarcar: “Lo que pasa es que vos estás mostrando un sistema de salud que funciona. Y acá están haciendo un mamarracho”. A lo que la panelista contestó: “No estoy jodiendo a nadie. No tengo un puto contacto en Estados Unidos”. A lo que Amalia añadió: “Lo que vos mostraste ayer a ellos les complica el mamarracho que están haciendo ellos acá con la vacuna”.

Yanina Latorre, nuevamente indignada remarcó en su defensa: “Por qué todo tiene que ser una cuestión política. Una persona solidaria me quiso ayudar a mí porque en Estados Unidos los vacunan a todos. Inmoral sería para mí, rascarme a cuatro manos, estar tirada en la playa y gastar guita en un shopping, teniendo la posibilidad de vacunar a mi madre. Lo que hice ayer es cuidar y respetar la salud de mi mamá. Alargarle la vida en cuanto al coronavirus respecta. No soy una soberbia, yo sé que a mi mamá le puede pasar otra cosa”.