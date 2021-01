Marcelo Polino reveló el motivo por el que El Polaco se quebró en “MasterChef”

Anoche, El Polaco vivió una noche difícil en “MasterChef Celebrity”, luego de que su lomo “Wellington” no le saliera como esperaba y se ganara un delantal negro. Así fue como el cantante fue directo a la gala de eliminación del domingo. Además, el artista se quebró en medio del reality y estuvo al borde del llanto supuestamente por la impotencia de no lograr cocinar la carne hojaldrada.

Este episodio fue grabado hace tres semanas, pero fue emitido por primera vez en el día de ayer. Es por este motivo que Marcelo Polino habló en “Cortá por Lozano” sobre la razón real por la que el novio de Barby Silenzi estaba a punto en pleno show. “Tiene una explicación. El día que se grabó ese programa, el momento en que estaban grabando, El Polaco recibió el mensaje de Barby Silenzi que se iba a su casa. ¿Se acuerdan cuando hubo esa mini separación?”, expresó el embajador del reality.

El actor argentino se refirió a cuando Barby se fue a su casa de soltera, junto a su hija Abril, luego de filtrar el audio de WhatsApp, donde Fede Bal invitaba a su pareja a una fiesta con mujeres. El periodista completó lo que venía contando: “Dicen que se desencajó y le salió todo mal a partir de eso. Perdió el eje. El dato era importante, su mujer con una bebé diciéndole que se fueron de la casa. Por suerte todo se acomodó, están juntos y felices”.

Hace dos semanas, Marcelo Polino salió a hablar sobre otra cuestión referente a El Polaco. El mediático expresó también en “Cortá por Lozano” que el cumbiero y Sofía Pachano se habían visto en un departamento. El exjurado del “Bailando” pidió a Analía Franchín que corroborara la información: “Me llega un dato, a ver si me corroborás. Vos, Anita de mi corazón, que la ´Pachanita´ le habría dado algunas clases de cocina en su departamento a El Polaco”.

Sin embargo, Franchín no avaló la noticia y dijo que no era algo que a ella le consta, sin darle mayor importancia al tema: “No me consta. Él mejoró mucho el nivel. Quizás es por la clase. Igual son reamigos y no está mal que le enseñe. Yo practiqué algo con Sofi por videollamada”. Días después, Pachano desmintió los rumores. Ahora el artista y su novia Barby Silenzi volvieron y postean fotos juntos en Instagram, junto a su beba. ¿Volverán los rumores?