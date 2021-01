Natalie Pérez rompió el silencio y aclaró los rumores que la relacionan con El Polaco

En noviembre de 2020, El Polaco había dado covid-19 positivo, por lo que la producción de “MasterChef” decidió sustituirlo temporalmente por Natalie Pérez. Ellos ya se conocían y durante ese tiempo estuvieron en contacto porque la cantante le pedía consejos sobre el certamen. Era tal la buena relación entre ellos que hasta decidieron hacer una colaboración musical. Sin embargo, un mes después el cantante pasó por una profunda crisis de pareja con Barby Silenzi. En ese momento, se ubicó a Natalie como tercera en discordia.

La primicia se dio en “Los Ángeles de la Mañana”. Pero no fue la única mujer que estuvo en el punto de mira relacionada sentimentalmente con el papá de Abril. En el programa “Intrusos” se apuntó también a Sofía Pachano, también participante de “MasterChef” como la posible culpable de la ruptura entre El Polaco y Barby. Esta noticia se desmintió rápido cuando la participante dijo que tenía otra pareja. No obstante, a pesar de que el artista y su pareja han vuelto, los rumores de romance con Pérez no han cesado.

En la antesala del estreno de la canción “El Regalo”, interpretada por El Polaco y Natalie Pérez, la cantante argentina habló con diferentes medios sobre su supuesto “affaire” con el músico, negándolo rotundamente. La revista Gente le preguntó cómo estaba su relación con el novio de Silenzi, después de todas las idas y vueltas. “Bien, buena onda. Vamos a sacar una canción que está buenísima y ojalá podamos cantarla en vivo un montón de veces. Así que espero que se muy buena”, contestó.

Otra de las preguntas que le formularon a la actriz fue si es verdad que el cantante de cumbia la desbloqueó en Instagram, ya que ella misma había reconocido públicamente que la tenía bloqueada. “Sí, fue algo del momento”, respondió tajante. Pese a ello, el periodista quiso indagar más sobre la situación y le preguntó si El Polaco le pone like. “La verdad es que no me estoy fijando, pero calculo que sí”, expresaba la joven de 34 años. La respuesta más esperada por los fans de ambos llegó cuando le plantearon si ese bloqueo tenía que ver con posibles problemas entre el cantante y su pareja.

“Los líos con la pareja se solucionan en la casa. Los trapitos en casa. Creo que está todo bien, yo le doy like también. No sé, buena onda. Yo no hice nada, me porté re bien. No la conozco, no hablé, pero no tengo problema en conocerla. No sé nada. De hecho, me enteré de todo esto por televisión”, aclaraba la artista. Para terminar de disipar dudas, contó qué actitud tomó frente al músico cuando comenzaron a aparecer los rumores

“La primera vez le dije ´che, ¿qué onda?´. Le reenvié una nota que me había mandado una amiga. Y le digo ´¿qué onda?´. Y me dice ´ya fue´. Bueno listo. Y así fue. Y ahora nos charlamos por el lanzamiento, que es este viernes”, concluyó la intérprete de “El Regalo”, Natalie Pérez.