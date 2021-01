Raúl Jalil y la Comisión Sanitaria evaluarán las medidas a seguir para frenar la propagación del coronavirus

El gobernador catamarqueño, Raúl Jalil, informó que se reunirá con la Comisión Sanitaria para evaluar las medidas a seguir. Este anuncio se dio luego de conocerse el decreto nacional que faculta a los gobernadores a tomar decisiones para detener la propagación del virus. La reunión será el próximo lunes a la mañana y se analizará la situación por el coronavirus en Catamarca.

El decreto firmado por el presidente Alberto Fernández detalla cuales son los indicadores epidemiológicos a la hora de tomar medidas de restricción. Por este motivo, el Poder Ejecutivo se reunirá con la Comisión Sanitaria para analizar los indicadores y las cifras reales del COVID-19 en la provincia. Luego el encuentro se decidirán las medidas para contener el brote de contagios.

Este mediodía, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero aclaró que quienes deben aplicar las medidas para evitar la propagación son las autoridades provinciales y locales. Raúl Jalil y el resto de los gobernadores pueden avanzar con las medidas que restrinjan la circulación y las actividades nocturnas. En la conferencia de prense también estuvo Matías Lammens y Carla Vizzotti.

Raúl Jalil sobre las Sputnik V descartadas en Catamarca

Raúl Jalil habló sobre las Sputnik V que perdieron la cadena de frio y tuvieron que ser descartadas. En la jornada de ayer, el Ministerio de Salud de la provincia informó que 17 dosis de la vacuna contra el coronavirus fueron apartadas. Los frascos que pasaron a cuarentena se encontraban almacenados en el Hospital Monovalente Carlos Malbrán de Catamarca.

El mandatario provincial contó que aún no se han perdido y que se encuentran bajo un control de la cartera sanitaria. Luego, se sinceró diciendo que “tal vez se tendría que haber vacunado un poco más rápido”. El hecho sucedió luego de que en uno de los freezers se detectó una subida no programada de temperatura. La situación no se resolvió a tiempo porque la alarma no se activó.