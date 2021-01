¿Cómo reaccionó Fede Bal ante la participación de su mamá en la segunda edición de “MasterChef Celebrity”?

Hoy se conoció la que será la primera participante oficial de la próxima temporada del programa célebre “MasterChef Celebrity”: Carmen Barbieri. La actriz ya firmó su contrato y comenzará a grabar en las próximas semanas el programa conducido por Santiago del Moro. Se espera que los jurados sean los mismos. En este contexto, Fede Bal posteó en sus redes sociales la alegría, tras conocer que su madre participará en el mismo concurso en el que él fue eliminado.

“¡Me vuelvo loco! Mi candidata sin dudas a ganar esta nueva temporada de ´MasterChef´. ¡Vamos vieja! Te amo”, escribió Bal. En unas semanas el famoso reality finalizará y el domingo ya se conocerá quiénes son los finalistas. La exvedette contó en el programa “Flor de equipo” cómo vivió su hijo su paso por el certamen y algunos de sus consejos para su antecesora en esta nueva etapa que está por comenzar.

“Fede me dijo que la pasó tan bien. Él se sintió en casa. No es lo mismo cocinar en tele que en tu casa y en esos tiempos. El Gato Dumas me enseñó esa cocina de autor en la que aprendés a emplatar”, contó Carmen Barbieri. Con pocas dotes para la cocina, pero una gran simpatía Fede Bal se ganó el apoyo del público durante mucho tiempo y espera que lo mismo le ocurra a su mamá.

Es por eso que mandó un vídeo felicitando a su madre públicamente para que fuera emitido en “Flor de Equipo”: “ ¡Hola vieja, felicitaciones! Quiero darte una recomendación. Para mí, lo primero que tenés que hacer es deslumbrar a Germán Martitegui”, comenzó el conductor. Y agregó: “Tenés que hacer amistad ahí porque conmigo mucha onda no hay y va a transferirse la mala onda. Así que tirale un piropo o una buena comidita”.

Tras escuchar a Fede Bal, Barbieri se emocionó y agradeció las dulces palabras de su hijo. “Estoy feliz porque la cocina para mí es una terapia”, concluyó la mamá de Bal. Desde hace semanas, Federico no deja de ser noticia, tras la filtración de un audio en “LAM”, donde invitaba a su amigo El Polaco a una fiesta donde había muchas mujeres. Se especuló mucho sobre la repercusión que esto tuvo con su pareja. No obstante, el director se encargó de desmentir todos los rumores.