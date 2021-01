El tremendo descargo de Mica Tinelli tras las críticas por su operación estética

Mica Tinelli publicó diferentes fotos de ella en sus redes sociales oficiales, mostrando que se había operado la nariz. Como era de esperar, enseguida aparecieron comentarios a favor y en contra de este nuevo cambio. No obstante, hubo algunos que acabaron con la paciencia de Mica, quien decidió salir a hablar. Compartió capturas de pantalla de mujeres que le habían escrito por mensaje privado a través de Instagram Historias, e incluso comentarios públicos.

En todos ellos señalan con agresividad diferentes aspectos de su apariencia física. El descargo fue debido a que Tinelli confesó que se había hecho un retoque de rinoplastia tres meses atrás: “Por favor, les quiero pedir que no piensen que me hago mala sangre por lo que acabo de subir. Justamente, lo que quiero hacer desde mi lugar es generar conciencia para mostrar lo mal que estamos como sociedad. Juro que no me afecta. Si me afectara, no lo subiría”.

Y añadió: “Está bueno escrachar a la gente para ver si se puede generar un poco de conciencia, nada más”. En las capturas que publicó se alcanzaba a leer los duros mensajes que recibió por parte de algunas de sus seguidoras. “Empresaria de qué, por Dios. La cara que le quedó… parece de cera. Aflojale al botox y sacate la papa de la boca, que ese tonito fashion no te queda nada bien”, fue uno de ellos.

La hija de Marcelo Tinelli analizó el comportamiento violento de estas mujeres y dio su opinión al respecto: “Qué loco que siempre sean mujeres, ¿no?”. Y agregó: “Seguiré mostrando algunos mensajes así, solo para que vean lo mal que estamos”. Además de su apariencia física, la mediática fue criticada por publicar mensajes referidos a los ciudadanos argentinos, donde pedía conciencia para evitar la subida de casos positivos de Covid-19.

“Quedate en Buenos Aires, querida, si tanto te quejás, qué hacés en Uruguay”, le reprochó una fanática, a lo que respondió: “Ojalá estuviera en Uruguay”. No está de más recordar que las autoridades de Uruguay restringieron su ingreso al país hasta el 10 de enero. Además de estos mensajes hirientes que recibió Mica, realizó otro video para tranquilizar a sus admiradores ante la inflamación que tuvo en la nariz después de la operación.