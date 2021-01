¡Furiosa! Andrea Rincón se cansó de las acusaciones de la ex de Cristaldo

Hace semanas que se rumorea que Andrea Rincón y Jonathan Cristaldo son pareja. Los chismes que empezaron con la idea de un amor romántico se convirtieron enseguida en una acalorada guerra mediática, con la exnovia del delantero. En cuanto salió el rumor de noviazgo, Morella de las Heras se pronunció en contra de la actriz, argumentando que no tenía sentido que estuvieran juntos si Andrea era feminista y, según sus propias palabras Cristaldo la había maltratado.

“¡No estoy en pareja con él! Qué locuras inventan. Lo sigo en Instagram como sigo a un montón de otra gente!”, aclaró Rincón ante Ciudad Magazine, debido a la repercusión social que ha tenido este tema. La ex del futbolista no obtuvo respuesta ante su ataque a través de las redes sociales, por lo que envió, a través de WhatsApp un impactante audio a la supuesta novia de su expareja. Dicho mensaje fue filtrado en “Los Ángeles de la Mañana”.

“Che, si lo tenés ahí agarralo fuerte porque no vas a encontrar otro que se haga cargo de vos. Ya estás grande y me contó que estás desesperada por tener un hijo con él. Vos estás muy mal. ¿No te das cuenta de que ni siquiera quiere a los hijos que tiene como para tener otro? ¿Aparte, qué clase de feminista sos vos que salís con un golpeador? Me parece que a vos te gustan los problemas. ¿No?”, se alcanza a escuchar en el polémico audio.

La producción se comunicó con Rincón para saber más detalles sobre la situación actual de la hostilidad entre ambas. La modelo se mostró sorprendida y dijo: “Qué loco, el audio que me envió ella, no se lo reenvié a nadie. Los que lo escucharon lo oyeron de mi teléfono y fueron mis hermanas. ¿Y ahora lo tienen todos los medios? O sea que lo envió ella”.

“La verdad es que yo no tengo nada que ver con su marido ni quiero saber nada, le deseo lo mejor y que sea feliz. Pero que arregle las cosas con él, a mí sáquenme del medio. Yo no tengo nada que ver con Cristaldo, basta. Es como algo absurdo, ilógico a lo que no le encuentro sentido. No me cierra, no lo puedo comprender porque ni siquiera es de alguien a quien veo todos los días. Lo vi tres veces, hace muchísimo tiempo ¡y en una iglesia! Es todo muy loco”, agregó.

Andrea Rincón quiso concluir pidiendo a los medios que cerraran el tema: “Pero por favor, le quiero poner un cierre a esto. Debería no contestar, pero por no contestar tantas veces me llevé tantas manchas y personas me dicen que estuvieron conmigo y no estuvieron, que la verdad es que me cansé. No estoy con él y ya no tengo ganas a esta altura de mi vida de que me hagan cartel con que estoy con alguien con quien no estoy. Estoy pasándola bien con mi familia, soy muy feliz. No vengan a opacar este momento de luz en mi vida”.