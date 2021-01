¡La guerra continúa! Rocío Oliva habla sin filtros sobre su guerra mediática con los Maradona

Más de un mes después de la muerte de Diego Maradona, sigue habiendo disputas entre las mujeres que formaron parte de su vida. Hace varios días que Rocío Oliva, su expareja vive una intensa guerra mediática con Dalma Maradona, la hija de Diego. Ahora parece que no solo son ellas las implicadas, sino que también se sumó Claudia Villafañe, exmujer de Maradona y mamá de Dalma. Todo comenzó cuando Rocío habló en el programa donde trabaja de la relación que mantenía la actriz con su padre.

A partir de ese momento, comenzaron a discutir, a través de Twitter, generándose una discusión que aún no se ha podido parar. En medio de estas devoluciones entre ellas salió el nombre de Villafañe y Dalma le advirtió, en varias ocasiones a Oliva que no continuara hablando. Sin embargo, la exprometida del astro no se calló nada y siguió en su lucha pública. Consultada por “Hay que ver”, la panelista no se guardó lo que pensaba y habló sobre cómo se maneja todo el entorno de Diego con ella.

“A mí tampoco me podés poner un bozal, porque todo lo que viví con Diego, si quiero, lo digo, y si quiero no. No tengo nada que hablar. Yo tengo mi vida y ella tiene la suya. No tenemos por qué sentarnos a hablar. No hay nada para hablar. Cada uno tiene su vida, ya está. Si algo podía estar en algún momento en el medio era Diego, y hoy ya no está. Así que son dos vidas totalmente distintas. Solo eso”, expresó.

Cabe recordar que durante un tiempo Oliva cursó un reclamo de resarcimiento económico por los años en los que estuvo en pareja con Diego Maradona. Ahora, que se está en una compleja repartición de la herencia, ella no volvió a presentar la solicitud, aunque no descarta que pueda retomarla en el futuro. En los últimos días, la exnovia del ídolo comenzó a ganar oponentes fuera de la familia Maradona.

Tanto es así que Gustavo Garzón hizo comentarios contundentes contra ella, elogiando a las hijas del futbolista. “Qué desagradable Rocío Oliva”, posteó el actor, a lo que la mayor de las hijas Maradona respondió: “Te quiero mucho”. Ninguna de las dos partes parece querer dar su brazo a torcer. ¿En qué acabará esta guerra en los medios?