Leticia Siciliani reveló la razón por la que no muestra a su novia en las redes sociales

Leticia Siciliani se sometió a una entrevista profunda para Ciudad Magazine, donde habló de uno de los aspectos de su vida que considera más importantes: su pareja. De hecho, ha asegurado que le encantaría formar una familia junto a su novia. Sin embargo, algo que llama la atención a sus 1,5 millones de seguidores es que no se muestra en sus redes sociales junto a ella.

“Estoy de novia, muy bien y en pareja. Con el tiempo aprendí a separar las cosas y entender que tengo una profesión y mi pareja otra. Y que no le interesa mostrarse. Mantengo la reserva por protección, porque así como estamos, estamos bien y ella no tiene ganas de que la muestre”, expresó Siciliani.

Además, quiso puntualizar que decidió ser de perfil bajo para que su novia se sintiera más cómoda en su relación y no fuera un problema en su pareja el tema de la exposición: “Me convertí en una persona que ahora no habla de su vida privada. Entre las dos elegimos que sea así. Ella se siente más cómoda y yo la respeto porque la amo”. La intérprete de Nieves en “Esperanza Mía” dejó claro que no le importa hacer sacrificios por su enamorada, ya que se plantean un futuro juntas.

“Pienso que voy a querer tener hijos con ella porque desde que soy chica tengo el deseo de ser madre. Pero no es que tengo el deseo de quedar embarazada, porque no sé siquiera cómo quiero ser madre. Pero sin dudas quiero ser madre y obvio que lo voy a ser”, cerró Leticia, de manera contundente. A pesar de no exponer a su compañera en las redes no es la primera vez que habla de ella en los medios.

Hace tan solo una semana, Leticia Siciliani tuvo una nota en el programa radial “Agárrate Catalina”, donde ya había confesado su deseo de ser madre, pero no sabía si adoptaría: “La adopción, tanto monoparental como para parejas heterosexuales u homosexuales es difícil en la Argentina. En este momento, no lo sé. Lo veo súper lejano. Sé que tengo el deseo, porque lo tengo desde chica. Pienso que adoptar sería una hermosa opción, pero sé que es difícil. Por eso, considero todas las opciones para maternar”.