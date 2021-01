Moria Casán reveló el emotivo día en el que Sofía Gala cumplió un año sin consumir drogas

Moria Casán habló de sus pensamientos más íntimos con Benito Fernández y contó muchas cosas sobre un momento delicado que lo tocó vivir: la adicción de su hija Sofía Gala Castiglione con las drogas. Sin embargo, Sofía se recuperó y Casán relató todos los detalles del proceso, del cual ya se cumplió un año. “Ella tiene al nene el 3 de diciembre, hace seis años en el Finochietto. Divino, en 20 minutos. A la hora el tipo de Narcóticos Anónimos trayéndome la medallita de oro”, comenzó la diva.

Y agregó con los ojos llenos de lágrimas: “Me parece de oro y diciéndome: ´Hoy hace un año que Sofía está limpia. Y con ese niño que le trajo la vida y salir de esa cosa fuerte que transitó mi santa, que atravesó muchas cosas y tuvo una fuerza impresionante”. El periodista de Infobae quiso saber más y le preguntó si ella pudo ayudar a Gala. “No, yo la ayudaba sobrevolándola”, respondió la bailarina.

Una vez expuesto esto hablaron de la niñez de la vedette y su ida al psicólogo a los 7 años de edad. La vedette rememoró: “Me hizo daño, pero me hizo empezar a reflexionar sobre mi relación con mi padre, por qué él no era el papá que yo quería. Me hizo empezar a reflexionar sobre por qué mis primas y unos tíos míos habían desaparecido de nuestra vida, y era porque a mi hermano y a mí, mis primas nos manoseaban”.

Al inicio de la cuarentena, Moria Casán dio otra importante declaración sobre su hija, en cuanto a cómo hacían frente a la pandemia. Lo reveló la propia conductora en el ciclo “Incorrectas”. La presentadora destapó al aire un mensaje que le había enviado Sofía: “Me escribió mi hija, que está paniqueada total. Me dijo que me cuide, que esto, que lo otro… Porque como tengo más de 65 años me dice que soy parte de la población de riesgo. En realidad lo que me quiso decir, porque la conozco es que estoy vieja. ¡Que se haga cargo!”.

Lejos de dejar el tema ahí, la representante artística aprovechó para recordarle a Gala que también debía tomar los recaudos correspondientes: “No te preocupes, estoy re sana, recontra inmunizada. Vos sos la que tenés que cuidarte y dar inyecciones. Porque esta me viene a decir a mí… que cuando le decía que se ponga una inyección, sale rajando”.