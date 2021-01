Paz Cornú habló sobre su embarazo y confesó que pasó por un proceso de fertilización

Paz Cornú se casó en abril de 2019 con Diego Orden. Su historia de amor había comenzado dos años antes en el boliche Tequila, noche que acabó con una familia consolidada y en la dulce de espera de mellizos a día de hoy. Paz y Diego disfrutaban de una romántica velada en el barrio porteño de Núñez, junto con Milán e Ítalo, los hijos de Cornú, fruto de su anterior matrimonio.

Allí, la revista Ciudad Magazine los abordó y les realizaron una serie de preguntas en cuanto al embarazo de la argentina de 40 años. Decidieron abrirse y contar cómo están viviendo este momento tan significativo de sus vidas: “Es un milagro a mi edad, cuando menos lo pensábamos vino en partida doble. Todos los días y a cada instante agradezco este regalo de Dios”, expresó Paz Cornú.

Horas más tardes, contó cómo había sido para ella la idea de volver a ser mamá: “Habíamos empezado un tratamiento de fertilización asistida porque me estaba costando quedar, y con todos los análisis y estudios me enteré de que ya estaba embarazada y no fue necesario hacerlo”, comenzaba a relatar la esposa del contador público. Y agregó: “Me quedé embarazada justo cuando estaba con coronavirus, por eso sentí que me moría más o menos”.

“Pero pasó ese malestar y después empecé a sentirme bien, solo con el malestar típico del embarazo. Fue terrible tener el embarazo y el Covid-19 juntos. Primero supe que tenía covid-19, después me di cuenta de que estaba embarazada y comprendí por qué estaba tan mal”, se sinceró. Para concluir su diálogo, Cornú se mostró feliz junto a su pareja y reveló que aún no conocen el sexo de los bebés.

“Estamos felices y con mucho agradecimiento, pensaba que no iba a volver a ser madre. Una piensa en la edad y esas cosas, pero Dios nos sorprendió con esta noticia maravillosa y estamos muy agradecidos”, concluyó Paz Cornú. Durante el mes de diciembre hubo muchos rumores de embarazo en referencia a diferentes figuras públicas, tales como Pampita, Laurita Fernández y Jimena Barón. En medio de estos chismes, Cornú dio la buena nueva y esto pareció calmar las ansias de los seguidores de las otras famosas mencionadas.