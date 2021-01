¡Todos contra Yanina Latorre! Jorge Rial cuestiona que la panelista haya actuado de forma ilegal

Yanina Latorre es noticia indiscutible desde que comenzó su viaje en Miami. Una vez allá, acompañó a su mamá a darse su primera dosis de la vacuna contra el covid-19. Este hecho parece que no sentó muy bien a ciertas figuras públicas, entre ellas Jorge Rial y Duggan. Todo comenzó cuando Pablo mostró su descontento en las redes sociales ante las fotos de la vacunación de Dora, la mamá de Yanina.

“Rosenfeld y Yanina Latorre, excelentes representantes de la inmoralidad de cierta parte de la clase acomodada argentina. Ir a vacunarse a Miami es lamentable por varios motivos. ¡Que quede claro, lo de Latorre y Rosenfeld es ilegal e inmoral!”, expresó Pablo, bajo el hashtag Los ricos no piden permiso. La panelista entró al programa “Los Ángeles de la Mañana” para aclarar el tema: “Este chiquito Pablo Duggan dice que soy ilegal e inmoral. Pobre, para mí que está mal de la cabeza”.

“¿Cuál es la parte inmoral de vacunar a mi mamá de 80 años? ¿Cuál es la parte de la ilegalidad si lo hace en un link, con el gobierno americano, con el pasaporte de mi madre?”, concluía, enojada la argentina. Sin embargo, el periodista no dejó las cosas así y volvió a contraatacar: “Es falso que vacunar turistas te sirve para frenar la pandemia en un país. Son 21 días entre dosis y dosis y 10 días para generar anticuerpos. En ese plazo cualquier turista ya se fue”.

La guerra mediática de Yanina Latorre y Jorge Rial

“Miente Yanina Latorre o habla de lo que no sabe. A Yanina le explico que la inmoralidad es vivir en un país y vacunarse en otro. La vacunación es una estrategia comunitaria y colectiva. La salvación personal egoísta no es el camino. Sobre todo si le sacás la vacuna a alguien que le corresponde a través de una ilegalidad. Yanina Latorre reconoció hoy en ´LAM´ que truchó el número de id norteamericano para vacunar a su madre. A confesión de parte relevo de prueba. Hizo algo ilegal. Las vacunas en Florida no son para turistas”, defendió Duggan.

En medio de esta guerra mediática también se sumó Jorge Rial quien retuiteó al abogado y expresó: “¿Esto es cierto?”. Latorre lo negó todo: “¡Es mentira! ¿Vos también operas como Duggan? Te quiero ver acá si no te vacunas Jorgito. Mi mamá se vacunó con su pasaporte. Andá a mis historias. Lo grabé todo, corazón de melón”.