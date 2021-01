¡Contó todo! Claudia Villafañe relató la oferta que hizo a Dalma y Gianinna tras la muerte de Diego

Claudia Villafañe, exesposa de Diego Maradona, deslumbró durante el año 2020 en el reality del momento “Master Chef Celebrity”. Sin embargo, la muerte de su exmarido pareció empañar un poco todo su éxito. Al regresar al certamen, sus hijas, Dalma y Gianinna Maradona fueron su pilar fundamental para afrontar con fuerza la competencia. Durante un espacio que le dio lugar Flor Vigna en “MasterChef”, la empresaria se expresó sobre los sentimientos que tenía hacia sus sucesoras.

“A las chicas les dije que si necesitaban que dejara el programa para acompañarlas 24 horas, lo hacía. Y las dos me dijeron que no”, expuso Claudia. Y agregó: “Me dijeron que no era justo, porque falta tan poco para que esto termine que no era justo dejarlo ahora”. Villafañe contó que gracias al concurso de cocina, pudo darse a conocer ante mucha gente e incluso muchos le pidieron disculpas por comportamientos del pasado.

“Hoy, no sé cómo definiría la experiencia de ´MasterChef´. Quizás un mes atrás le hubiera puesto ´felicidad´. Hoy no es tanta por lo que pasó. Creo que sería ´la unión hace la fuerza´”, relataba, sincera, la exmujer del astro. El día en que falleció el futbolista, la participante de “MasterChef” se retiró de los estudios del reality de cocina y se ausentó durante dos grabaciones. Durante una charla, también con Flor Vigna, explicó cómo fueron las primeras horas desde que se enteró del fallecimiento de Diego.

“Hablé con la producción. Los primeros dos días me costó… Y ellos me dieron la libertad de hacer lo que quisiera. Me dijeron: ´Si querés seguir, tu lugar está. No te lo va a quitar nadie, no te vamos a poner un reemplazo, nada, es tu lugar. Y si no querés, también está bien, lo vamos a aceptar´”, se sinceró la mamá de Dalma Maradona. Acto seguido, también expresó las razones por las que finalmente decidió seguir compitiendo.

Y agregó: “Pensé que lo mejor era seguir y tomarme esto, primero, como un trabajo. Segundo, me iba a hacer bien salir de mi casa, no estar viendo tele. Poder disfrutar, estar acá con la gente que quiero, que me quiere y disfrutar del programa”. Lo cierto es que Claudia Villafañe siguió en “MasterChef Celebrity” y se perfila como una de los posibles ganadores del show. ¿Quién ganará?