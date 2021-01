Damián Betular relató una charla que tuvo con Germán Martitegui sobre la paternidad

Después de un año de muchos logros para Damián Betular, tras el éxito de “Bake Off Argentina” y “MasterChef Celebrity”, el reconocido pastelero habló en un charla en “Agarrate Catalina” sobre sus dudas sobre si quiere ser papá. Aprovechó la ocasión para revelar una conversación que tuvo con su compañero Germán Martitegui, quien ya es padre de dos varones, Lautaro y Lorenzo.

“Le dije a Germán que yo no estaba preparado y me respondió que uno nunca lo está. De todos modos, siento que, en mi caso, debo estar un poco más preparado. Estoy seguro de que le daría todo el afecto. Tengo ahijados por doquier. Estoy rodeado de chicos y me fascina, siento que en algún momento se dará. Y si no se da, tampoco tengo la obligación. No es un mandato”, expresaba sus sentimientos Damián.

Betular siempre ha conservado un perfil bajo, por lo que es el jurado menos conocido del reality. No obstante, cada cierto tiempo se permite dar algunas pistas sobre su vida privada. En octubre de 2020, el cocinero argentino tuvo un diálogo con la revista Para ti, donde contó varios aspectos de su vida, que aún no se conocían. El jurado del show del momento confesó que no está en pareja, pero que considera que el estado ideal es cuando uno está enamorado.

“Mi gran amigo Humberto Tortonose suele decirme que las cosas llegan a su debido momento, es decir: cuando tienen que llegar. Y yo creo que es una gran verdad. Por eso no busco una pareja, pero estoy abierto a conocer a alguien interesante en cualquier momento y lugar”, contó el pastelero. Damián y su amigo Humberto se conocen desde los 15 años, cuando fueron a trabajar para una fiesta que se hacía en las Heras y se alojaron en el mismo hotel.

A la pregunta: “¿Qué haces en tu tiempo libre?”, Damián Betular contestó: “Siempre encuentro algo para entretenerme aunque tengo muy poco tiempo libre porque la realidad es que yo estoy casado con mi trabajo. Me gusta definirse así”. El jurado de “MasterChef Celebrity” se implicó mucho en la competencia y confesó, para El diario de Cuyo, que teme que se pueda filtrar el nombre del ganador antes de la fecha. Queda poco, ¿quién ganará?