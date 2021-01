Empleado de los Jalil que vende autos vacunado con la Sputnik V

La vacunación contra el coronavirus en Catamarca despertó la inquietud natural de los vecinos y en particular del personal sanitario y policial que soportó la pandemia en sus espaldas casi todo el 2020. ElAconquija.com accedió a información de un hombre que se vacunó con la Sputnik V que no realiza actividades esenciales (no es médico, enfermero ni policía) sino que trabaja en una firma que vende autos propiedad de la familia del gobernador, Raúl Jalil.



Aunque usted no lo crea, el sujeto publicó en su estado de WhatsApp la hazaña de haberse vacunado con la Sputnik V antes que médicos, enfermeros y policías. Se llama Alejandro Roberto, y tiene doble apellido, Reinoso Arévalo. Sería empleado en una empresa que vende autos de la marca NISSAN cuyos representantes en Catamarca son los Jalil, es decir familiares del ex intendente de la capital y actual Gobernador peronista.



La Corporación Jalil tiene varios negocios, entre ellos automotores, inmobiliarios, farmacias, clínicas, agroindustriales, etc, etc. El señor Reinoso Arévalo es un empleado que vende autos para la firma de la familia más poderosa de Catamarca. De manera que, si está vacunado el personal de las empresas de Raúl y hermanos, el mensaje es que la comunidad catamarqueña puede ir tranquilamente a comprar un vehículo o lo que sea porque la gente que trabaja para Jalil ya está vacunada con la Sputnik V.



Reinoso Arévalo ya publicó sus datos así que solamente lo republicamos para confirmar la información y no queden dudas de esta maniobra empresarial que requerirá de la intervención de la justicia y los legisladores que parecen no enterarse de nada cuando se relaciona con el poder de turno. Los medios con pauta oficial como Radio Valle Viejo, El Ancasti y El Esquiú no se enteran tampoco de estas irregularidades. De hecho sacan todos los días 30 minutos exclusivos de Automotores Jalil.







En la imagen se puede leer: Carnet Único de Vacunación contra el SARS CoV2, Covid-19. Mayores de 18 años. A nombre de Reinoso Arévalo, Roberto Alejandro. Fecha de nacimiento 27/06/91. DNI 31 107 287. Barrio: 75 viviendas Norte. Capital, San Fernando del Valle de Catamarca. Abajo el carnet aclara: “Es importante completar el esquema con la misma marca de vacuna con que lo iniciaste. No olvides presentar tu carnet cuando te acerques para recibir la segunda dosis”. De manera que al hombre empleado de Raúl Jalil le falta el complemento que ya habrá sido reservada suponemos, la ventaja de estar cerca y servir al poderoso.



Por Juan Carlos Andrada

Especial para El Aconquija