¡Enfrentados! Terrible cruce entre Ángel de Brito y Luciana Salazar

Hace días que Luciana Salazar y Connie Ansaldi se vienen peleando en las redes sociales, después de que Connie diera a conocer públicamente su opinión sobre la actitud de Salazar ante el escándalo de Redrado. A esta pelea se sumó Cinthia Fernández, y ahora también el famoso conductor Ángel de Brito. El conflicto comenzó cuando Cinthia afirmó que la modelo la amenazó con contar que era “gato”.

Además, la panelista puso como testigo a Martín Baclini, amigo íntimo de Luciana. En este contexto, la mediática cruzó a De Brito a través de Twitter. El periodista no se quedó callado. “Lamentablemente la misoginia también existe de mujer a mujer, la misoginia interiorizada se llama. Mujeres destrozando mujeres, intentando ridiculizarlas con comentarios machistas”, acusó la pareja de Martín Redrado.

Y agregó: “Juzgando mientras enumeran la cantidad de hombres con los que estuvo y metiéndose con su físico”. Ángel respondió: “Lo que dije es que no te criticaban por haber nacido en determinado género, sino por tus actos públicos. Por tus tuits políticos y tus amenazas a Redrado. Esos fueron los puntos centrales”. Luciana Salazar contraatacó de vuelta: “Baclini me dijo que eso no es cierto. Preguntale”.

El presentador de televisión siguió sosteniendo su argumento: “Baclini miente entonces. Soy testigo de que en esta Cinthia Fernández tiene razón”. “No sabía que para hablar de los actos públicos de una persona, sus tuits políticos y su relación, eran relevantes las descalificaciones y los comentarios sobre el cuerpo”, continuó insistiendo Salazar públicamente. El conductor de “Los Ángeles de la Mañana” la fulminó: “Una cuestión no tiene que ver con la otra. Ni me metas a mí en estos temas. Señala puntualmente a las 3 personas que te cuestionaron. Y chau”.

Por último, frente a este ida y vuelta en las redes sociales, Cinthia Fernández también concluyó con una fuerte declaración en Twitter: “Qué lastima que no veo el Twitter porque me tiene bloqueada la c… Pero está muy nerviosa llamando a tanta gente. Ahí te mando un regalito al WhatsApp”.