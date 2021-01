Flor de la V se emocionó al contar un mensaje que recibió de sus hijos: “Fue magia”

Flor de la V forma parte del jurado del programa estrella “Cantando 2020”. En el día de ayer le tocaba salir al escenario y se emocionó, tras recibir un mensaje de sus hijos dándole ánimos. “Antes de salir a escena me mandaron un mensaje mis hijos y no sabés lo que fue. Fue un mensaje de sabiduría, de una madurez. Me dijeron que yo siempre hago las cosas bien, que me quede tranquila, que soy la mejor del mundo”, expresaba, emocionada, la vedette argentina.

“Que tenga confianza en mí porque todo lo que hago, lo hago bien”, se sinceraba Flor durante una nota para La Once Diez. Además, reveló que este momento fue tan especial para ella que decidió conservarlo por si algún día lo necesitaba: “Lo guardé, lo grabé y lo tengo guardado en un lugar muy especial porque era lo que necesitaba. No sabés cómo salí al escenario después de eso. Fue magia”.

Aseguró que siempre aprende algo nuevo de sus hijos y que siente que ahora los hijos son los que educan a los padres. “Fue una de las mejores cosas que me sucedieron en la vida la maternidad. No la cambio por absolutamente nada. Y no sabés lo que fue el reencuentro cuando nos vimos. Nosotros hicimos base en Mar del Plata y yo viaje martes y miércoles a Carlos Paz. En el reencuentro no sabés lo que fueron los abrazos y las lágrimas”, contó la actriz.

Y añadió: “Algo bien habré hecho porque este amor tan desmedido era lo que necesitaba”. Tras dejar expuestos sus sentimientos más profundos, hizo una reflexión sobre la pandemia: “De lo que nos sucedió tenemos que aprender los seres humanos y la humanidad. Esto no fue algo al azar. Esto fue un cachetazo para que aprendamos a valorar lo importante de la vida, lo que son las emociones, los sentimientos, el abrazo”.

Hace diez años, Flor de la V cumplía su sueño de ser madre y fue en el programa de Susana Giménez donde se sinceró y relató todo el proceso: “Durante el embarazo me sentía hermosa, contenta, escuchaba música y ahora me doy cuenta por qué era. Como naturalmente no nací mujer, la clínica me proporciona un óvulo y buscamos un perfil parecido al mío. Yo quería un bebé mío que sea todo mío. Podían ser dos o más, yo hasta dos aceptaba. Ese óvulo se fecunda con el esperma del padre y se mete en la portadora, o sea en el vientre alquilado. La madre no tiene nada que ver genéticamente con los bebés”.