¡Increíble! Natalie Pérez se ofreció a darle explicaciones a Barby Silenzi sobre su relación con El Polaco

Hace semanas que hay rumores de que Natalie Pérez tiene una posible vinculación con El Polaco. Se hicieron aún más fuertes cuando el cumbiero y su novia pasaron por una crisis amorosa que los llevó a estar separados unos días. Pérez ya se ha pronunciado en diferentes medios para aclarar que no tiene ningún vínculo sentimental con el cantante. Sin embargo, los rumores no han cesado.

En un diálogo realizado con La Once Diez, la actriz argentina habló sobre el tema, dejando claro que no tiene nada con el argentino, que entiende que Barby Silenzi esté celosa y que por su parte está dispuesta a todo para que cesen los chismes sobre ellos. Tras su reciente estreno de “El regalo”, el tema que sacó junto a El Polaco, la exposición y crítica han sido intensas.

“Estrenamos una canción que está buenísima. No me enojó lo que se dijo, pero al principio me llamó la atención y dije qué pena que se opaque el trabajo. Y después me llama mi abuela y me pregunta qué pasó a lo que le digo no sé qué pasó y espero no estar metida en el lío”, se sinceraba Natalie Pérez. También aclaró que después de la grabación del videoclip, no volvió a ver al novio de Silenzi.

Empatizó con Barby y reconoció que no sale con actores porque es celosa y no soportaría verlos besarse con otra persona: “Siempre es fuerte ver a tu pareja cerca de otra mujer, ningún humano está preparado para ver a su pareja besarse con otra persona. No estamos preparados para ver eso. Por eso trato de no salir con actores. Yo soy re celosa y estoy tratando de modificarlo y si esto le pasó a Barby, la entiendo”.

Tras ponerse en la piel de la novia de El Polaco, aseguró que si Barby quiere hablar con ella, Natalie “está dispuesta a todo”. Cabe recordar que los rumores de que tenían algo comenzaron en noviembre, cuando la artista sustituyó al cumbiero en el reality “MasterChef Celebrity”, tras dar positivo de Covid-19.