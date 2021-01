Marcela Tauro, ¿la nueva panelista de “LAM”? Ángel de Brito dio su opinión

La periodista Marcela Tauro ocupó una silla durante años en el programa “Intrusos”. Tras una fuerte discusión con Jorge Rial, renunció a su puesto de trabajo a mediados del pasado junio. Tras ese mal momento, apareció el rumor de que era probable que se sumara a “Los Ángeles de la Mañana”. No obstante, ella decidió formar parte de “Fantino a la tarde”. Una vez comenzado el 2021, Ángel de Brito respondió a una de las preguntas expuestas por sus seguidores.

Cuando le preguntaron si la veía a Tauro como angelita, el conductor dejó abierta esa posibilidad: “Todo espectacular. Charlamos el tema”. A pesar de que pasaron muchos meses, muchos recuerdan todavía el fuerte escándalo de la salida de Marcela de “Intrusos”. “Me maltrató”, con esas palabras Tauro se refirió a la situación que colmó el vaso con Rial en el espacio donde trabajaba.

La panelista aseguró en “Polémica en el bar” que no se fue peleada con Jorge, pero que, en muchas ocasiones sintió que la maltrató. En concreto, en los momentos en los que le pedía que le revelara la fuente, concretamente en el cruce que tuvo con él el 19 de mayo pasado en medio del ciclo. “Fue lo que se vio. Yo sentí el clic ahí, sinceramente, y dije ´bueno, me voy, esto no va más´. En el corte en realidad hablamos bien, él me dijo su parecer, pero la verdad es que no me acuerdo bien porque como que lo saqué de mi mente”, explicaba la periodista.

“A un periodista no se le pide la fuente. No, me maltrató”, añadió la panelista de “Fantino a la tarde”. “Obvio. Es así. Yo dije ‘¿por qué me está pasando esto?’. Me acuerdo que eso me pasó por la cabeza. Pero bueno, son cosas que aclaro que las sé manejar, no era el primer día que trabajaba, ni nada. Ojo, fue solamente pensar por qué me pasaba todo eso. Lo que sé es que fue a la mitad del programa y yo seguí al aire, no me fui ni nada”, aclaró.

Marcela Tauro concluyó diciendo que no había sido la primera vez que se sentía maltratada por Rial y por eso se fue: “Es algo que tenía, evidentemente. A ver, pasaron tantas mujeres en ese momento, tanto chip, que pensé ‘¿será esto de lo que están hablando?’. Pero yo no lo vivía así. En el medio sabemos que hay gritos, y que no está bien y que tiene que cambiar. Eso lo entiendo, yo también puedo contestar mal, sé que es parte de nuestro laburo y la locura de la tele. Pero acá yo sentí que algo se cortó. No sé”. ¿Conseguirá el cambio que busca en “LAM“?