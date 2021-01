Paula Chaves confesó que quiere que la ganadora de “MasterChef Celebrity” sea Claudia Villafañe

Paula Chaves, la flamante conductora de “Bake Off” confesó en una entrevista con La Once Diez quién le gustaría que gane el reality de cocina “MasterChef Celebrity”. Su concursante preferida no es ni más ni menos que Claudia Villafañe, la exmujer de Diego Maradona. Expresó que su favorita desde el principio fue Claudia, la elogió en vivo y destacó que le encanta cómo es.

“Me encanta Claudia, me encantan todos igual. Pero ella me gusta mucho. Claudia tiene todas las de poder ganar, se nota que es una madraza, una mujer adorable, se nota que se desvive por su familia”, confesó Paula. Y agregó: “Damián Betular es lo más de lo más, la verdad que me divierte como personaje”. Tras estas declaraciones, Chaves continuó hablando sobre cómo se encuentra su familia y sus progresos personales.

La modelo argentina está expectante para conocer el nombre del ganador del reality. Sin embargo, en las últimas horas empezó a pasar por un momento muy duro de su vida: la muerte de su tía. La presentadora lo posteó, a través de sus redes sociales, donde mantiene informados a sus seguidores de todos los momentos importantes por los que pasa. Su tía Claudia falleció de una enfermedad. El posteo en cuestión fue una fotografía de ellas dos juntas en un bautismo, donde le dedicaba unas emotivas palabras.

El fallecimiento de la tía de Paula Chaves

“Mi madrina, mi tía Claudia. Tanto que aprender de vos. Mujer fuerte, luchadora, una topadora. Estoy segura de que allá arriba, o donde sea, todo es mejor. Que descanses en paz, tía querida. Te amo para siempre”, escribió la actriz. Los mensajes de apoyo por parte de sus fans no tardaron en llegar. “Abrazo gigante para toda la familia. Lo lamento mucho. Te quiero Pau”, le comentó Nicolás Vázquez.

“Mi chiquita. Los quiero muchísimo, los abrazo con todo mi amor”, le escribió la mediática Zaira Nara. “Toda la paz. Para ella y ustedes”, le dedicó Diego Ramos. También le brindaron su ánimo otras figuras públicas, tales como José María Listorti, Mariana Brey, Natalia Oreiro y Mery del Cerro. Horas más tarde, Paula Chaves posteó una tierna foto familiar, donde se mostraba contenida con sus seres queridos y lo acompañó de la frase: “Este equipito”.