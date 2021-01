¿Qué hace Pampita cuando se siente engañada? Un íntimo amigo de la modelo contó todo

Gabriel Oliveri, íntimo amigo de Pampita dio a conocer las técnicas que utiliza su amiga para descubrir si la engañan o no. Este fin de semana confesó que a la ex de Vicuña no le tiembla el pulso y directamente llama por teléfono a la tercera en discordia para pedir explicaciones. El panelista lo contó todo en “Santo sábado”.

“Hay una cosa que les voy a contar y que les va a gustar, sobre todo, a las señoras sobre qué hace Pampita. No voy a hablar ni con quién, ni con qué gestión. Si Pampita sospecha que el marido está con otra, levanta el teléfono y dice ´hola, fulana, ¿vos estás con mi marido?. ´No´. ´Ah, bueno, gracias.´ Marca terreno, siempre lo ha hecho”, confesaba Gabriel. Para cerrar el tema, Oliveri hizo un importante descargo sobre el amor en la farándula y cómo se esfuma de un momento a otro.

“¿No se divierten en los camarines? Las puertas se golpean y la estrellita se cae de tanto que le dan”, cerró picante el hotelero. Durante su anterior relación con el actor chileno Benjamín Vicuña, la argentina se vio envuelta en diferentes escándalos relacionados con infidelidades por parte de su pareja con otras figuras públicas. Sin embargo, según comenta su amigo, la modelo se ha vuelto más sabia con los años.

Sin embargo, este contexto no es el único en el que se ha visto envuelta la conductora últimamente. Desde hace semanas, circula el rumor de que se encuentra en la dulce espera, junto a su marido Roberto García Moritán, empresario gastronómico. A pesar de que la presentadora se ha esforzado por desmentir estos chismes, continúan firmes hasta el día de hoy. De hecho, periodistas como es el caso de Ángel de Brito están seguros que está embarazada y está esperando el mejor momento para decirlo.

En conexión con “LAM”, Pampita intentó dar por zanjado el tema: “La verdad es que como ya lo dije en varios lugares, eso depende de Dios. Si eso llega a pasar obviamente lo diríamos, es una noticia lindísima. Si eso algún día sucede, vamos a ser las primeras personas que salgamos a contarlo muy contentos. Esperemos y veremos qué tiene planeado Dios para nosotros”.