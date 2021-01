Yanina Latorre atacó a una de sus compañeras: “Yo soy jodida, pero no ando con tipos casados”

Hace varios días que Yanina Latorre se encuentra en Miami de vacaciones. Desde allá, se hizo un tiempo para salir al aire y arremeter contra una de sus compañeras de panel. Si bien no quiso nombrar a quién se refería, hizo una importante acusación. Muchos creyeron entender que se trataba de Andrea Taboada. “Cuando hacés cosas que no debés, crees que todas son como vos. La que hace cosas que no debe, vive paranoica pensando que todas son como ella. Solo para entendidos”, arrancó Yanina en su cuenta de Twitter.

Y agregó, casi de inmediato: “Ensuciar gratis es de mala compañera”. Lejos de dejarlo ahí, siguió con el misterio: “¿Viste cuando empezás a cansarte de las mentiras de la que vive y obra mal? Me cansé de que me ensucie gratuitamente. Y de que se burle de mi mamá y maltrate a mi hija. Yo soy jodida, tengo mal carácter, soy peleadora, sostengo lo que pienso, me caliento, grito… pero no ando con tipos casados”.

La periodista concluyó con ironía: “Cuando uno dice pelotudeces, inventa, ataca y twitea en base al odio y al resentimiento tiene que bancarse el vuelto. Besis, me voy al shopping”. Cuando la mujer de Diego Latorre entró en vivo al programa de “LAM” se cruzó con Andrea y la dejó sin palabras. Las acusaciones entre ellas fueron de un lado a otro. Sin embargo, la mamá de Lola Latorre se quedó sin palabras cuando Taboada la confrontó.

Escándalo en las redes de Yanina Latorre

“Hay educación. Somos compañeras. Estamos bien con Yanina”, expuso Andrea, tratando de calmar un poco la situación. Fue en vano. Yanina enseguida dijo que la que tenía un problema era ella. La panelista enseguida se dio por aludida y no se quedó callada: “Es un tema personal que tuvimos. No lo voy a contar porque es un tema muy delicado. Tuvimos un tema personal y ella lo trasladó a la televisión. ¿Querés que te muestre los chats?”.

“Te expliqué que no era cómo vos lo veías”, resolvió Latorre, a lo que Cinthia Fernández acotó: “El tema se puede arreglar”. “Cuando una persona no sabe pedir disculpas, estamos en el horno. Y Yanina no sabe pedir disculpas”, se quejó Taboada. Latorre redobló la apuesta y le dijo: “Te ponés agresiva”. La panelista acusada quiso concluir diciendo: “Te lo expliqué en privado. Y vos lo llevaste al aire. Una frase que no correspondía. ¿Te quedó claro?”. Parece que por el momento, no llegan a un entendimiento. ¿Cómo acabará esta guerra mediática?