¡Está todo mal! More Rial sorprendió a sus seguidores con un polémico mensaje: “No regreso jamás”

More Rial y su papá, el famoso periodista Jorge Rial, hace años que viven una guerra mediática. Con muchas idas y vueltas, a los seguidores de ambos les cuesta saber en qué punto de su relación estaban. En las últimas semanas, parecía que todo estaba más calmado y que comenzaban a entenderse, pero pareciera que no fue así. La hija de Jorge publicó una dura frase en sus redes sociales, que hizo poner a sus fans sobre aviso.

“Buenas noches. Todos tenemos un límite, pero creo que mi límite está bastante lejos. A mí me fallan y perdono. Me traicionan y perdono, me lastiman y perdono. Así que si alguien no está en mi vida es porque hizo muchas cosas para irse. Porque soy de las personas que creen en los arrepentimientos y yo perdono hasta lo imperdonable. Pero como todos, tengo un límite y cuando decido irme, no regreso jamás”, lanzó Morena, a través de sus historias de Instagram.

Este posteo llamó la atención de sus fanáticos, que todavía se preguntan para quién iba dirigido, aunque todo apunta a que va para Jorge Rial, la actriz no lo ha confirmado. Hace una semanas, en medio de las idas y vueltas que mantenían padre e hija, la sucesora del periodista mandó una jugosa indirecta: “Cuando al malagradecido se le olvida quien le ayudó, la miseria le refresca la memoria”.

Tras su debut como actriz, la mediática tuvo una entrevista con Rodrigo Lussich en “El Show de los Escandalones”. En este contexto, More Rial había posteado una foto, mostrando dos ramos de flores que le habían enviado el conductor de “Intrusos” y su pareja. Ante la cuestión de si le gustaría que su papá fuera al teatro, la respuesta de la artista fue la siguiente: “Es mi papá, mi papá no es Jorge Rial”.

Y agregó: “Obvio que me gustaría que venga, ya lo hablé con ellos, así que supongo que estos días van a venir”. En las imágenes compartidas en Instagram, se alcanza a leer la tierna dedicatoria que le envió el presentador a su hija en la noche de debut como actriz: “Hija, te amo. No hace falta que te lo escriba, pero lo hago para que se te grabe. Eso y que tenés una familia que te banca. Muchos éxitos para hoy”. Esta inquisidora indirecta, ¿fue para el famoso conductor?