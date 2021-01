¡Le dio con todo! Alex Caniggia fulminó a Claudio en su cumpleaños: “Mal padre, siempre ausente”

En agosto del 2019 hubo un tremendo escándalo en la familia Caniggia, en el que se presentaba como tercera en discordia en el matrimonio de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis, Sofía Bonelli. Una vez que el rumor se confirmó, se procedió a la separación de la pareja. A partir de entonces, los hijos de Claudio y Mariana, Charlotte y Alex Caniggia, ambos mediáticos, se posicionan en contra de su padre. Así lo han manifestado en diferentes entrevistas e incluso en sus redes sociales oficiales.

El 9 de enero fue el cumpleaños de Claudio Paul y Alex no quiso dejar pasar esta oportunidad para hacerle fuertes reclamos en las redes. El mediático eligió saludar a su mamá y arremeter contra el exfutbolista. “Hoy cumple años mi madre, una mujer diferente. A ella le debemos todo. Fue padre y madre siempre presente”, publicó Caniggia en su cuenta personal de Twitter, junto a una imagen junto a Nannis en un jacuzzi.

Y agregó, con fuerza: “El pajarraco con sus hijos siempre ausente, un sorete, mal padre sin códigos”. Lejos de acabar con esta impactante frase, el hijo de Claudio arremetió también contra su actual novia, haciendo una mención de manera indirecta: “Que come trabas burdamente”. Por otro lado, Sofía Bonelli, le dedicó un tierno posteo a su pareja, entre tanta agresividad: “Feliz cumpleaños a esta gran persona. Gracias por enseñarme a estar tranquila ante tanta hija de pu… Gracias por agarrar fuerte mi mano”.

El único que saludó a Paul por su cumpleaños cordialmente y de manera pública fue Axel Kevin, el cual posteó escuetamente: “¡Feliz cumpleaños Papá!”, a lo que el papá de Alex Caniggia respondió: “Muchas gracias hijo”. Ante las acusaciones sociales que hizo el streamer, su papá no quedó indiferente y quiso contestar, tras ver que atacaban también a su pareja.

“No aceptan que elegí rehacer mi vida y eso significa conocer a alguien que me haga bien, que me motive a ser mejor. Ella me devolvió las ganas de vivir”, expresó. El Pájaro Caniggia había anunciado que llevaría ante la justicia a su exmujer, Mariana. En una charla con Ángel de Brito habló sobre esto: “Ella tiene cero credibilidad. Me molesta que le den la cámara en los programas, ella y el abogado no paran de decir mentiras. Dice que le pegaba, nunca le levanté la mano. Todas las denuncias son falsas y fueron desestimadas”.