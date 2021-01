Ministerio de Salud de Catamarca: continúa la vigilancia con test antígeno

El Ministerio de Salud de Catamarca, a través de las Áreas Programáticas, está llevando una vigilancia con test antígeno en la provincia. Además, los agentes sanitarios se encuentran dando consejería sobre prevención, en el marco del Operativo Desafío Verano Saludable. En la última semana, las villas veraniegas más populares recibieron la asistencia del COE Salud en terreno.

La vigilancia con test antígeno tiene como objetivo captar rápidamente a los sintomáticos positivos de Covid-19. Una vez detectado se inicia el aislamiento y se toman acciones de bloque epidemiológico, para evitar que el virus siga propagándose. Desde el Ministerio de Salud de Catamarca se realizó capacitación y entrega de insumo a todas las Áreas Programáticas en los hospitales de cabecera.

En el marco de prevención se va a reforzar el operativo de testeos en las villas veraniegas. En este marco, algunos municipios junto al Ministerio de Salud de Catamarca compraron reactivos de antígenos. Los profesionales que dependen de este espacio lo realizaron en algunos de los hospitales zonales o locales, según donde se implemente. La provincia se encuentra en alerta por el aumento de casos positivos.

La directora de Salud y Medio Ambiente, Daniela Carrizo, informó que “los municipios lo implementaron como una medida de cuidado para los ingresantes”. En el caso del sistema de salud se está haciendo un testeo orientado. “Debido a que el método de detección de antígenos es una herramienta muy valiosa que nos permite detectar sin necesidad de hacer PCR”, agregó.

¿Qué dijo Claudia Palladino?

La ministra de Salud de la provincia, Claudia Palladino, remarcó las medidas de cuidado individual y la gravedad que tiene el Covid-19. Luego aclaró que “una PCR no descarta que tengo que estar aislado. La manera de cuidar a otros, si soy estrecho o positivo, es sostener estos días que me dicen en casa para no contagiar”. Por último, se intensificaron los recorridos de prevención de coronavirus y Dengue.