Susana Zenteno publicó en sus redes sociales que el hisopado que se realizó dio negativo

La intendenta de Valle Viejo, Susana Zenteno, informó en sus redes sociales que el hisopado que se realizó dio negativo. En el día de ayer la mandataria publicó que estaba aislada y a la espera de los resultados para saber si tenía coronavirus. La situación se dio luego de que un integrante de su entorno familiar diera positivo de Covid-19, inmediatamente tomaron las medidas y protocolos correspondientes.

“Quiero comunicarles que el hisopado que se me realizó, dio resultado negativo. No obstante, y cumpliendo con el protocolo sanitario continuaré con mi agenda de trabajo de manera virtual hasta el viernes. En esa oportunidad se me realizará un último hisopado para descartar toda hipótesis de contagio”, escribió Susana Zenteno en su cuenta social Facebook.

“Aprovecho la oportunidad para pedirles que redoblemos nuestro esfuerzo para frenar el rebrote de Covid-19 que atraviesa la provincia. Cuidémonos y cuidemos a los demás; es la manera de brindar nuestro apoyo al destacable equipo de salud de Catamarca; que sin descanso y sin bajar los brazos nos siguen cuidando desde que inició esta pandemia. Gracias”, continuó.

Susana Zenteno y las medidas en Valle Viejo

Debido al incremento acelerado de casos positivos de Covid-19 y riesgo de Dengue en Valle Viejo se tomarán medidas de prevención. En los diferentes distritos del departamento se implementarán operativos de control de síntomas y test antígenos en plazas; campings; balnearios; centros comerciales; calles; y un rastrillaje en domicilios de las zonas de influencia focal.

Las medidas se realizaron por orden de Susana Zenteno en colaboración con el COE Departamental. Desde la Dirección de Inspección General agudizarán el control de los controles sanitarios en comercios; desde Defensa Civil se dará continuidad al operativo de desinfección en peatonales; y por último se coordinará con las fuerzas vivas departamentales medidas para la veda de circulación.