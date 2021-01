Belu Lucius dio su opinión sobre los rumores de Vicky Xipolitakis

Tras ser eliminada del famoso concurso de cocina argentino “MasterChef Celebrity”, Belu Lucius fue entrevistada en “Por si las moscas” para hablar de su paso por el programa. La influencer se sinceró y contó qué es lo que más le pregunta la gente, tras su salida del certamen. “En la playa me preguntan si Vicky cocina, si tiene alguien escondido haciendo las cosas por ella”, comenzaba su relato Belu.

Y agregó: “No hay dudas de que Vicky cocina, la gente ve lo que se ve en la edición y, a veces la edición tampoco muestra todo el proceso y, quizás por eso la tildan de no saber cocinar”. Además, Lucius reflexionó: “Nosotros no tenemos permitido probar los platos de nadie. No es que podamos saber cómo está el plato de otro, para eso está el jurado. Y creo que verla a Vicky manipulando las cosas hace que todo sea dubitativo… Y no me voy a hacer la carmelita descalza, a mi también me hubiese gustado ganar”.

“Pero creo que también hay que confiar en que los tres jurados reconocidos a nivel mundial están tomando la decisión correcta. Además de creer que ella no cocina es subestimar a los demás participantes”, concluyó su discurso la argentina. También expresó cómo se sentía respecto al último plato que hizo para el show: los macarons. “Lo de El Polaco fue suerte de principiante”, contó.

Y añadió: “No puede ser que siempre diga que no probó nada, macaron tiene que haber probado. Habrá pensado que era un alfajorcito. Ahora sí, le creo que nunca los hizo y que más allá de la desprolijidad hizo bien el amasado y le salieron bien”. Por otro lado, Belu Lucius confesó el momento más difícil que le tocó pasar: “El momento más difícil en todo el certamen fue tener que despedirme sin querer hacerlo”.

“Ayer mirándolo lloramos todos. Yo creo que la gente se sintió más identificada conmigo, digamos que no me conocían tanto como una celebrity a mí. Era un personaje más terrenal, cualquiera podría haber tenido mi lugar, hacer lo que yo hago y llegar a donde llegué. Yo creo que eso es lo hizo que el público se vea identificado conmigo”, concluía la joven de 34 años.