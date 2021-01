Dalma Maradona arremetió contra Luis Ventura: “¿Miente porque le pagan o solo porque nos odia?”

Tras sus cruces públicos con Matías Morla y Rocío Oliva, parece que la nueva guerra mediática de Dalma Maradona es contra Luis Ventura, a quien acusó de inventar una noticia falsa sobre las hermanas del futbolista. Dijo que una de ellas no había sido autorizada a ingresar al cementerio de Bella Vista para visitar la tumba de Diego. “Es agotador tener que escuchar las mentiras que dice Luis Ventura. La pregunta es: ¿miente porque le pagan para hacerlo o solo porque nos odia sin motivo aparente?”, publicó Dalma en su cuenta oficial de Twitter.

Y agregó: “Hablé con la gente del cementerio y me confirman que nunca una hermana de mi papá tuvo problemas para ingresar, ya que todos sus hermanos e hijos están autorizados. Por lo tanto, también es mentira que Gianinna tuvo que autorizar la entrada. No mienta más, Luis Ventura”. Cuando una de sus seguidoras le consultó quién era la persona encargada de los ingresos en el cementerio, la hija de Claudia Villafañe fue contundente.

“En realidad pueden entrar solo los familiares por decisión de todos sus hijos y hermanos, porque lamentablemente fue una persona con cámaras de televisión a la puerta”, explicó la hermana de Gianinna. Otro de sus seguidores le dijo que Luis era “un soldado de Morla”, y ella respondió: “Habla que se reunió con mi papá como si fueran amigos. Si yo dijera como le decía mi papá a él… La mitad de las cosas ni las veo, pero es desgastante tanta mentira y tanto odio gratuito”.

No es la primera vez que la hija de Maradona responde con todo en las redes sociales. Hace tan solo unos días, se la podía encontrar furiosa con Rocío Oliva, quien aseguraba que su papá no fue a su casamiento porque no había invitado a sus hermanas. “No miro tele, pero por redes me entero. Lo del velorio lo dejé pasar porque si no lo querías ver en vida, para qué ir ese día. Que hablaras de mi mamá durante una semana, lo dejé pasar”, posteó Dalma en aquel momento.

Y concluyó diciendo: “Jamás serás ni la mitad de mujer de lo que es ella. Ahora ir a los programas a hablar de mi relación con mi papá. ¡No, querida! Te ruego que no me hagas hablar. No me nombres más, Rocío Oliva. Imagino que podrás sostener tu trabajo sin nombrar a mi mamá, mi hermana y a mí, ¿no? Y encima mintiendo”.