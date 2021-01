Dura declaración de Cinthia Fernández sobre Matías Defederico

Cinthia Fernández descargó todo su enojo en “Los Ángeles de la Mañana”, tras recibir una carta documento por parte del padre de sus hijas, donde le exigía que pagara el alquiler de la casa donde vive con sus sucesoras. “No me rompas más las pelotas porque ya colmaste mi paciencia. Demasiadas cosas me aguanté. Estando en pareja, lo elegí yo. Hoy no tengo la opción de aguantarme las cosas, y no la quiero”, expuso Cinthia.

Y agregó: “Fui a parir sola cuando vos estabas enfiestado con 758 minas. Fui la cornuda más grande del mundo. Lo banqué yo, listo. Pero no me banco más nada. Sufrí acoso de todas tus amantes. Todo lo peor lo pasé. Yo no soy una santa, porque seguro que yo tuve errores como mujer. Pero no me rompas más las pelotas porque llegaste al límite. Ocupate de tus responsabilidades de padre y no rompas los huevos porque yo no te jodo en nada, no me pagás nada”.

La celebridad finalizó su descarga con una importante declaración: “Yo no te tengo más miedo. Pagá lo que tengas que pagar”. Siguiendo de cerca sus palabras, Ángel de Brito puntualizó: “Hoy estás enojada, pero ayer cuando hablamos estabas llorando, estabas angustiada”. Lejos de desmentirlo, Fernández lo confirmó asintiendo con la cabeza. “Sí, llore y delante de mis hijas”, dijo sin filtro.

Además, la panelista mostró sus más profundos sentimientos: “Me angustia esto porque yo me rompo el culo laburando. He llegado a la madrugada, arranco a las seis y media de la mañana. Siempre buscando laburos, pero lloré de impotencia. Aparte, no soy feliz. Yo vivo detrás del mango, y no es lástima lo que quiero dar, pero no soy feliz. Vivo con los huevos en la garganta, pensando si algún día me va a faltar la guita. Hoy no me falta y lo quiero aclarar porque no estoy llorando. Lo digo para los mediocres que dicen ´llora en todos lados´. No lloro, pero es cansador, es agotador”.

“Lo único que hago es laburar y encargarme de mis obligaciones como madre y cubrir las otras que no se están cumpliendo. Y ahora me encuentro con esta ridiculez”, relató Cinthia Fernández. El conductor del programa, ante semejantes acusaciones, le preguntó, sin filtro: “¿En algún momento le tuviste miedo”. Cinthia lo afirmó sin dudarlo: “Sí. Él y yo sabemos por qué. Mil veces lo justifiqué y he mentido, pero llegó un punto en el que me cansé. No sé cuándo pude cortar con el miedo. Fue un proceso, no sé si uno lo termina”.