El fraternal gesto de Moria Casán a Rocío Quiroz

Moria Casán sorprendió a sus admiradores con un solidario gesto hacia Rocío Quiroz. La participante del “Cantando 2020” fue víctima de un temporal mientras se encontraba en Chascomús. En dicha localidad, la joven tenía la casa que estaba construyendo, junto con su pareja y, tras la tormenta perdieron todo lo que habían edificado hasta el momento.

“¿Viste cuando decís por qué? ¿Viste cuando a uno le cuesta todo y cuando pensamos en progresar, en desear tener nuestra casa terminada con Edu y nos pasa esto? ¿Y ahora? ¿Cómo seguimos? Agradezco que no nos pasó nada, que estamos bien los nenes, Almita, El Torra y su familia que estaban con nosotros. El susto, el miedo, el no saber qué hacer, por dónde arrancar. Mucho viento, una explosión muy grande”, expresó la participante en sus historias de Instagram.

La participante del concurso no participó ayer en el programa y los jurados le dieron la devolución a su compañero, Rodrigo Tapari. Tras comunicarse en el show la difícil situación por la que pasaba la aspirante, Moria Casán mostró su lado más solidario y le ofreció a la cantante una vivienda para que viva de manera provisoria. La vedette comenzó su ofrecimiento de la siguiente manera: “Por el mal momento de Rocío le mando un beso y espero que como hay tanta gente solidaria en nuestro país, la puedan ayudar en cuanto a materiales y a lo que necesita para la construcción de la casa”.

Y añadió: “Bueno, cualquier cosa yo tengo una casita detrás de la mía, que se la puedo prestar. Si quiere venir estos días hasta que tenga una casa buena, tiene todas las comodidades, así que la invito. Es en Parque Leloir. Está un poco más cerca de Chascomús. Si no tiene coche, le pongo chofer. Le pongo todo para que ella se sienta como una reina”.

La bailarina redobló la apuesta y decidió ampliar su oferta públicamente, esta vez haciendo un llamado a las personas allegadas a Rocío Quiroz: “Que venga con quien quiera venir. Si quiere venir con cuatro o cinco, porque en mi casa también tengo lugar”. Ante este acto fraternal, Casán se ganó el aplauso de todos.