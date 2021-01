Gastón Dalmau formará parte de “MasterChef Celebrity” en la nueva temporada

“MasterChef Celebrity” ya está llegando a su gran final. Las grabaciones ya han finalizado y solo queda destapar ante la audiencia quién es el ganador. Ante este contexto, la producción ya trabaja para generar contenido para la próxima edición. Entre tantas especulaciones, se anunció que uno de los participantes del reality en 2021 será Gastón Dalmau, el famoso actor y cantante argentino que interpretó al personaje de Rama en Casi Ángeles.

Gastón se encuentra radicado en Estados Unidos y volverá a la Argentina para formar parte del show. El anuncio fue hecho en “Flor de Equipo” y rápidamente se hizo viral. Los fanáticos de la tira de Cris Morena se volvieron locos ante la primicia. “Ahora sí se puede contar. Voy a ser parte de ´MasterChef Celebrity 2021´. Me re ven, ¿no? Divertir sé que me voy a divertir y hacer lo mejor que pueda. Espero que me acompañen, no me dejen solo en esta”, expuso Dalmau en su cuenta oficial de Instagram.

La primera en reaccionar a su publicación fue su excompañera de trabajo la China Suárez, quien le brindó su apoyo desde la distancia. Eugenia no fue la única que quiso acompañar al cantante en esta nueva etapa. “Que bueno Gas. Te felicito y encima te vamos a tener cerca. Te amo”, le comentó Nicolás Vázquez. Lali Espósito le expresó su afecto, a través de emoticonos. La última en comentar fue Rocío Igarzabal, quien interpretaba a la novia de Gastón en la ficción: “Te voy a ver, ya soy tu fan”.

Confirmados de “MasterChef Celebrity 2021”

La primera concursante confirmada de “MasterChef Celebrity 2021” fue Carmen Barbieri. En las últimas horas se dieron a conocer nuevos participantes confirmados: Flavia Palmiero y Juanse, exlíder de “Los Ratones Paranoicos”. La exconductora infantil se mostró feliz por su nueva aventura. “Con mucha alegría. Les confirmo hoy que formaré parte de la segunda temporada de ´MasterChef´”.

Y agregó: “¡Allá vamos! ¡Y ya estamos practicando! Qué linda oportunidad de estar en la tele 2021.¡Con un formato tan lindo! Si aprendo a cocinar yo, lo puede el que quiera. ¡De verdad! ¡En la cuarentena compartí mucho de cocinar con ustedes y me encantó! ¡Nos estamos viendo! ¡Gracias por la convocatoria!”.