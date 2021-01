¡No te lo podés perder! Pedro Alfonso publicó un video inédito

Pedro Alfonso buscó en su baúl de los recuerdos y encontró un video que realizó con Andrés Ciro para el día de su boda con Paula Chaves. Esta filmación tan significativa para el matrimonio fue compartida por Pedro en las redes sociales. Lo más intrigante del video es que ni siquiera Paula sabía de su existencia. “Hola a todos, espero que la estén pasando muy bien, este es un video sorpresa para mi esposa”, expresaba Alfonso en la filmación.

Acto seguido se ve a Ciro con mala cara. Esto se debía a que el productor le cantó a Chaves la canción “Insisto”, con el argumento de que era su tema preferido de Los Piojos. Se escucha decir a Andrés que ese tema no era de Los Piojos, sino de Los persas, banda que actualmente lidera.

“¡Sorpresa de casamiento, año 2014! En la fiesta de nuestro casamiento con Paula, preparé un video sorpresa con un invitado especial… Nadie sabía nada y este es un resumen de aquel video sorpresa de esa fiesta única”, expuso el esposo de la conductora. Durante la grabación, el papá de Filipa tuvo que ir a atender el timbre y fue, en ese instante cuando el músico aprovechó para dejarle un mensaje a la novia.

La filmación de la boda de Pedro Alfonso

“Hola, Pau, te quiero saludar, acá este muchacho me pidió mandarte un saludo y la verdad es que para mí es un placer saludarte. Te tengo que decir que bueno, uno en la vida toma decisiones, a veces felices, a veces equivocadas, y no creo que dure mucho esta historia. Alguien te lo tiene que decir, para mí es fuerte decírtelo porque yo te sigo desde “Súper M”, si hay algo que me interese de la televisión es tu presencia, es por lo único que prendo el aparato. Tu mirada y tu sonrisa es algo que me conmueve, me puede”, manifestó el cantante.

La grabación se realizó para que la vieran los invitados de la fiesta de casamiento de Paula Chaves y Pedro Alfonso, que ocurrió en octubre de 2014. “Teníamos muchas ganas de casarnos hace tiempo y elegimos esta fecha que es muy significativa. Estamos muy felices, muy emocionados, la pasamos muy bien. Fue una ceremonia muy linda. Queríamos hacer algo tranquilo, con nuestra familia y amigos”, expuso Pedro en ese momento.