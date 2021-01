¿Separada? Barby Franco posteó una foto que confundió a sus seguidores

Hace semanas que circula el rumor de la ruptura entre Barby Franco, panelista de “Pampita Online” y su pareja, Fernando Burlando, el famoso abogado que representa a diferentes figuras públicas. Tras la confirmación de los rumores y decir que habían pasado una crisis, parecía estar todo en calma. Sin embargo, Franco compartió un significativo posteo, donde hace tambalear esta posible estabilidad entre ella y su novio.

En “Intrusos” se desveló que hace más de tres semanas que no se hablaban. ¿El posible motivo? Se comentó que ella tenía pensado arrastrarlo a una exposición con la que él no estaba cómodo. A pesar de que los chismes cada vez eran más fuertes y las críticas eran duras, Barby aclaró que no estaban separados y compartió en sus historias de Instagram una foto que dice más que mil palabras y añadió el emoticono de un corazón roto. ¿Una indirecta?

La modelo y el abogado llevan juntos más de una década, y hace semanas, antes de los rumores, habían hablado de la idea de agrandar la familia. “No estamos separados, sí estamos distanciados, pero estamos hablando. Por el momento no estamos viviendo en el mismo lugar. ¿La crisis? La vida misma, es mutuo. Fueron muchos años y llegamos a un acuerdo de la convivencia. Son muchos años de estar en pareja. Ayer hablamos. Él no vino a casa todavía”, contó la joven argentina en “Los Ángeles de la Mañana”.

Y añadió: “Desde Navidad que no nos vemos. Pero sí hablamos, tenemos buen diálogo. Yo estoy re bien. Estamos hablando, pasando esta crisis juntos. Estamos hablando para ver qué pasará. No estamos separados. Yo lo re amo, fueron, son 10 años. Estaba re ilusionada con que me iba a casar, pero del otro lado no pasaba lo mismo. El amor está. El distanciamiento es por cosas de la convivencia y por cosas que pasaron en el medio que no pudimos solucionar. En este respiro cada uno está viendo lo que pasó. No hay terceros en discordia”.

Sin embargo, Fernando habló con Rodrigo Lussich de “Intrusos” y no pareció coincidir mucho con la versión de Barby Franco. El periodista lo explicó de la siguiente manera: “Estuve hablando mucho con él, pero hay cosas privadas que no puedo revelar. Sí me parece que fue él quien sintió que la cosa ya no daba para más y el chispazo sería la alta exposición de ella. Él ya no tiene tantas ganas de exponerse”.