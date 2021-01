Agustín Sierra dedicó unas emotivas palabras a su coach y contó cómo sintió su paso por el “Cantando 2020”

Falta poco para saber quién es la pareja ganadora del “Cantando 2020” y uno de sus participantes, Agustín Sierra analizó su paso por el concurso, dejando a todos emocionados. Laurita Fernández dio pie a Cachete para que dijera unas palabras: “Sin dudas, fuiste un gran protagonista este año. El paso por esta productora y este canal van a ser un antes y un después para vos”.

Sierra respondió, con los nervios a flor de piel: “Sí, la verdad es algo increíble estar acá, haber dicho ´sí´, jugármela a hacer esto pensando que venía a hacer el ridículo. Lo hice, pero abracé esa vergüenza y traté de sacarlo adelante con la mejor coach del mundo, a quien amo profundamente y valoro. Ella sacó cosas maravillosas de mí”. Tras agradecerle el apoyo a su coach, Agustín cerró su discurso con unas emotivas frases.

“Llegamos muchísimo más lejos de lo que jamás, cualquiera de acá, podría haber imaginado. Así que estamos totalmente orgullosos y felices. Tratamos de disfrutar cada vez que nos toca salir acá y será lo que tenga que ser. Nosotros ya estamos felices y ojalá sigamos todo lo que se pueda. Veremos qué depara el futuro, por ahora vienen siendo todas cosas muy lindas”, concluyó el conductor argentino.

El paso de Agustín Sierra por el certamen

En una entrevista para La Nación hace un mes, el joven argentino ya había adelantado cómo sentía que había sido su paso por el “Cantando 2020”. “Ahora afino y soy lo más parecido a un cantante que puedo ser. En las últimas galas tuvimos devoluciones muy lindas. Siento que ya cumplí, que hicimos hasta lo imposible. Cuando arranqué no podía cantar ni el ‘Arroz con leche’ y nos bancamos críticas terribles, que el jurado se riera, que nos pusieran cero o nos ningunearan”, contó Agustín

El presentador se sinceró y reconoció que descubrió una faceta suya que no conocía: “Más allá de desafinar más o menos, creo que presentamos shows muy dignos siempre. Sabiendo que no soy cantante, me parece que el desafío está en romper el hielo, en animarse más allá de no estar seguros con alguna herramienta. Le sumé la voz al actor y es algo que nunca había explotado. Jamás había cantado en vivo y mañana, quizá, pueda hacer algunas canciones en una comedia musical”.