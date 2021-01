Ángel de Brito se burló de la blusa que lució Barby Franco: “Eso va a la casa de Jana Maradona”

Barby Franco irrumpió en el estudio de “Los Ángeles de la Mañana” con un colorido look, que tenía como protagonista un blusa de la marca Versace, regalo especial que le hizo Claudia Villafañe. Lo curioso es que Barby no sabía que la prenda era del reconocido diseñador. “Esto me lo regaló Claudia Villafañe, siempre la uso, es como una cábala, me da suerte”, dijo la panelista.

Y agregó: “No sabía, vi la etiqueta y me di cuenta que era Versace. Me dio un montón de ropa que tenía cuando la usaba de joven”, agregó Franco. Ángel de Brito le hizo burla y le respondió a su comentario: “Eso va a la herencia. Termina en la casa de Jana o Dieguito Junior”. La modelo, expuso, de inmediato: “No, me muero si me lo sacan”.

No es la primera vez que la joven argentina capta la atención de todos a través de sus looks atrevidos. Hace menos de un mes, apareció también en “LAM” con un osado conjunto, en el que el pantalón escogido era abierto a los lados y Barby aseguró que ¡no llevaba bombacha! Además, aclaró que estaba intentando copiar el estilo de Pampita, pero no había conseguido el resultado que esperaba.

En el programa televisivo “Pampita Online”, la modelo optó por un top que se ganó todas las miradas. La pieza era de Versace y al igual que la blusa, Barby Franco no sabía que era del referente de la moda. Tanto la camisa como el top fueron un regalo de Villafañe: “Hoy usé este top que tiene más de 30 años. Es un orgullo para mí usarlo porque me lo regaló la señora Claudia Villafañe”.

Tras el éxito de su vestimenta, la argentina decidió dedicarle un posteo en sus redes: “¡Estoy que no caigo! Me intriga mucho por las historias que habría pasado este atuendo tan apreciado”. Tras unos minutos, Claudia Villafañe vio la publicación e hizo referencia a lo que llevaba puesto la mediática: “¡Potra! ¿En qué momento lo habré usado? Te quiero”.