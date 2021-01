¿Cuáles son las escenas más polémicas de la nueva serie de Diego Maradona?

Durante el año 2020, tuvo lugar la muerte del referente del fútbol Diego Maradona. Antes de esta tragedia, Amazon ya había firmado un contrato con El Diez para hacer una serie sobre su vida. La primera temporada ya está lista para salir a la luz y en el programa “Intrusos” se dieron a conocer los detalles de las escenas más fuertes de la tira. Se mostrará al astro con drogas y recrearán su forzado inicio sexual, cuando era niño.

“La serie tiene la intención de mostrar el flagelo de Diego Maradona con las drogas. La serie lo va a mostrar con cocaína en la fosa nasal. Se vio muy rápidamente la imagen y es una imagen que hoy no quieren que se viralice, porque dicen que no tiene buena calidad. Pero lo que muestra la serie es a Maradona drogado”, comenzó Rodrigo Lussich, ante la filtración de una polémica imagen.

Acto seguido, Débora D´Amato contó, con todo lujo de detalles lo que el televidente visualizará en el primer capítulo: “La serie arranca con un compiladito que muestra a Diego jugando. Pero la primera escena es una tarde-noche muy lluviosa y está Diego tendido, con una camisa, en una playa. Lo ven desde una casa y lo van a asistir. La imagen siguiente es la imagen de Diego, boca arriba, con cocaína en su nariz, en un estado realmente muy deplorable”.

Y agregó: “Cuadro siguiente aparece la parte de la niñez, en la que no está Diego. Es en 1969, están tomando una prueba en los Cebollitas y el amigo de Diego va y habla con el entrenador, y le dice ‘yo tengo a uno que la rompe, todos los que estamos acá somos unos giles’. ‘¿Y por qué no vino?’. ‘Porque no tiene plata y no puede venir'”.

Hecha la introducción, Débora relató con qué sorpresa se encontró Diego cuando fue a realizar la prueba deportiva: “Ahí había una mujer, muy grande, que lo ve y le dice ‘hoy no vas a perder’. Él era un nene chiquito, estaba probándose en los Cebollitas y tenía miedo, porque vio que era una prostituta que lo estaba haciendo debutar. Él no quería estar ahí. Es una iniciación sexual forzada por el entrenador que lo lleva, es un nene que no quiere estar ahí. Esas son las dos secuencias. Así inicia la serie”. En este contexto, D´Amato concluyó: “Carlos Ferro Viera solamente va a contar la parte oscura y miserable de la vida de Diego“.