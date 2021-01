El romántico posteo que compartieron Stefi Roitman y Ricky Montaner en su primer aniversario juntos

Hoy se cumple un año desde que Stefi Roitman y Ricky Montaner se conocieron y, desde sus redes sociales quisieron compartir unas románticas postales y fotos con sus fans. “Hace un año que te conocí en persona. Un año de aquel viernes que sin saberlo ponía delante de mis ojos al amor de mi vida”, posteó el prometido de Stefi. La modelo le devolvió el gesto con un emotivo comentario: “Muero de amor por este pibito”.

Lo que capto la atención de los seguidores de ambos no fueron solo las palabras, sino el tremendo beso que se dieron en la filmación que publicaron. Roitman se encuentra en medio de los preparativos de su boda con el hijo de Ricardo Montaner, prevista para fines de 2021. Mientras tanto, siguen mostrando algunos de los momentos más especiales a sus fanáticos. Los admiradores de la conductora están atentos a sus redes, tras la romántica pedida de mano de Ricky.

Hace unas semanas, la familia Montaner tuvo un diálogo con Gerardo Rozín y Jesica Cirio donde brindaron algunos detalles de lo que será la boda del año. “La boda… mirá, estamos tomando todo con calma para poder hacer el casamiento que siempre soñó Stefi. Yo le dije a ella, desde un principio, que a mí no me importa dónde o cómo sea la boda, con tal de que ella esté ahí parada”, expresó la pareja de la conductora.

En los últimos meses, surgieron rumores y especulaciones sobre la posibilidad de que Stefi Roitman y Ricky Montaner serían padres. Hasta el momento no habían salido a desmentir los rumores. Durante una charla con la revista Gente, la joven de 26 años rompió el silencio: “Se habla, por el hecho de lo que hablamos entre todos. Lo único que sabemos es que Ricky y yo somos los últimos. Me embarazaron muchas veces, este año me han hablado amigas preguntándome”.

“Y yo: ´¿Qué? No´. Si llega, llega, pero no es el plan. No nos corre nadie, en un momento dijeron: ¿será que se comprometieron porque está embarazada? No, no. Nos comprometemos porque nos amamos, no hay bebé. Aparte las conclusiones de las fotos y yo pensando por dentro: fueron los alfajores que me trajeron que me comí”, concluyó la modelo sobre el tema.